Sony, Japan Studio'nun Yeniden Düzenlemeye Aldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bünyesindeki en eski şirket içi geliştiricilerden biri olan Japan Studio'nun yeniden düzenleme sürecinde olduğunu açıkladı.

Son günlerde Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin, en köklü şirket içi geliştiricisi olan Sony Japan Studio'yu kapattığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Birçok söylenti ve raporun ardından bir açıklama yapan şirket, en eski ve en uzun süredir faaliyette olan şirket içi oyun geliştirici Japan Studio'nun yeniden düzenleme sürecinde olduğunu belirtti.

Sony sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Japan Studio'nun, 1 Nisan'dan itibaren iş operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Astro's Playroom'un arkasındaki yaratıcı ekip olan Team Asobi'ye odaklanacağı ifade edildi. Bu sayede ekibin tek bir vizyona odaklanması ve Astro's Playroom'un popülaritesinin artırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 30 yıldır faaliyette:

1993 yılında kurulan Japan Studio, orijinal PlayStation konsolunun lansmanının ve ilk oyunlarının arkasındaki kilit geliştiriciydi. Bugüne kadar Ape Escape, Patapon, Knack ve LocoRoco gibi birçok oyuna imza atan geliştirici stüdyo, aynı zamanda Gravity Rush, The Last Guardian ve Demon's Soul remake gibi oyunların geliştirilmesinde de diğer Sony stüdyolarına yardımcı oldu.

Şirket bu zamana kadar birçok benzersiz yapıma imza atmış olsa da son dönemlerde kâr getirmediği biliniyor. Şirketin yeniden düzenleme sürecine gitmesinin altında yatan ana sebebin de bu olduğu söylenebilir.

Ayrıca ekibin artık Astro's Playroom'un geliştiricisi Team Asobi'ye odaklanacak olması, gelecekte daha fazla Astro oyununun yayınlanacağı anlamına geliyor. Stüdyo önümüzdeki günlerde ne tür işlere imza atacak hep birlikte göreceğiz.