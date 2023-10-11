Sony, oyuncular için tasarladığı ilk kablosuz kulaklığı InZone Buds'ı duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan kablosuz kulaklık, Sony'ye göre endüstrinin en iyi batarya performansını sunuyor.

Japon teknoloji şirketi Sony, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte "InZone Buds" ismini verdiği yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Sony, bu kulaklığın sıradan bir ürün olmadığını söyledi. Bunun nedeni, InZone Buds'ın tamamen oyuncular için tasarlanmış olmasıydı. Bu durum, Sony için bir ilk niteliğinde.

Sony InZone Buds, PlayStation 5, PC'ler ve hatta akıllı telefonlar ve tabletler için uyumlu olarak kullanılabilen bir kulaklık olarak karşımıza çıktı. 30 ms'nin altında gecikme süresi vadeden kulaklıklar, bunu sağlayabilmek için USB Type-C girişine sahip olan bir bağlantı aparatı içeriyor. Bluetooth LE desteğine de sahip olan kulaklık, Android telefonlar için de etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Karşınızda Sony InZone Buds

Uzun süreli oyun deneyimi için ergonomik bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık, 12 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. Sony'ye göre bu pil gücü, endüstrideki en iyi seviyeyi sunuyor. Buna şarj kutusunu da eklediğimizde, 24 saate varan kullanım süresi ile karşılaşacağımızı söyleyelim. Sony'ye göre sadece 5 dakikalık şarj, bu kulaklığın 1 saat boyunca kullanılmasını sağlayacak.

Sony InZone Buds, sahip olduğu teknik özelliklerle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Zira bu kablosuz kulaklık, 360 derece uzamsal ses kalitesi sunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık için sunulan mobil uygulama ile PC yazılımı, kullanıcının kulaklarının "resmini çekip", kişiye özel ses profilleri oluşturabiliyor. Böylelikle her kullanıcı, kendisi için en uygun olan ses kalitesini yakalamış olacak. Öte yandan; gürültü engelleme ve dokunmatik kontrol gibi özellikler de Sony InZone Buds'ta bulunuyor.

Sony'nin oyuncular için geliştirdiği InZone Buds, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunacak. Kablosuz kulaklığın fiyatı ise 199,99 dolar olarak açıklandı. Sony Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, InZone Buds'ın şimdilik listelenmediğini görüyoruz. Ancak yakın bir gelecekte, bu durumun değişeceğini düşünüyoruz. Oyuncu kulaklığının Türkiye fiyatı da o günler geldiğinde belli olacaktır.