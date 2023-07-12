Son dönemin öne çıkan mobil teknoloji markalarından Nothing, Ear (Stick) kulaklıklarını Türkiye'ye getirdi. Kulaklıkların Türkiye fiyatı açıklandı.

2020 yılında kurulan ve 2022’de ilk akıllı telefonunu piyasaya süren Nothing, sıra dışı tasarım anlayışıyla sektörün ilgisini üstüne çekmeyi başarmıştı. Şirket, şeffaf gövdeye sahip teknolojik cihaz tasarımını kulaklıklarına da taşımıştı.

Yurt dışında çıkış yaptığından bu yana sabırsızlıkla Türkiye’ye de girmesini beklediğimiz şirket, en sonunda haziran ayında Nothing Phone (1) ile bunu gerçekleştirmişti. Bugünse Türkiye’de satışa sunduğu ürünler arasına kablosuz kulaklıkları Nothing Ear (Stick)’i ekledi.

Karşınızda Nothing Ear (Stick)!

Evofone distribütörlüğünde Türkiye’de satışa sunulan Nothing Ear (Stick), dış tasarımında şirketin şeffaf gövde anlayışını korumayı sürdürüyor. Sadece kulaklıklar değil, şarj kutusu da tamamen şeffaf ve içinde bulunan aksamların birçoğu dışarıdan görülebiliyor.

Tabii kulaklığı kulaklık yapan şeylerin başında doğal olarak ses geliyor. Nothing Ear (Stick) kulaklıklar, 12,6 milimetre dinamik sürücüleriyle güçlü ve net bir ses vadediyor. Kulaklıklar, kulağınıza takıldığı anda bas kaybını algılayarak ekolayzır seviyesini de en uygun aralıklara otomatik olarak getiriyor.

Kulaklıklar, telefondan bağımsız sağlıklı bir konuşma deneyimi için de üç farklı mikrofona ev sahipliği yapıyor. Bu mikrofonlar, hava ve ortam şartlarına göre etraftaki sesleri kulağa yansıyan sesten temizliyor, çok daha net görüşmeleri imkân kılıyor.

Tamamen kablosuz olan kulaklıklar, kutulardan yapılan tek bir şarj ile 7 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 12 saate kadar uzuyor. Ayrıca 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saatlik kullanım vadediliyor.

Tüm bunların yanı sıra kulaklık, toza, suya ve terlemeye karşı dayanıklılık sunuyor. Bu dayanıklılık, IP54 sertifikasıyla garanti altına alınmış durumda.

Nothing Ear (Stick) Türkiye fiyatı:

Nothing Ear (Stick), 2.999 TL’den satın alınabiliyor.