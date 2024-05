Sony’nin çok yakında LEGO ile iş birliğine gideceği iddia edildi. Bu iş birliği, çok sevilen bir PlayStation serisini içerecek

LEGO oyunlarının ve filmlerinin çok sevildiğini biliyoruz. Farklı şirketler, LEGO ile ortaklığa giderek ürünlerini bu kendine has tarzda hayranlarla buluşturuyor. Yeni gelen haberler ise şimdi de Sony’den böyle bir adım atılacağını ortaya koyuyor.

Oyun dünyasından sızıntılarıyla tanıdığımız, Insider Gaming’den Tom Henderson, Sony’nin çok sevilen bir PlayStation serisi için LEGO ile iş birliğine gideceğini duyurdu.

Horizon serisini içeren bir proje yolda. Ancak oyun mu LEGO seti mi olacağı henüz bilinmiyor

İddiaya göre Sony, çok yakında bir duyuru yaparak LEGO ile iş birliğine gittiğini duyuracak. Bu iş birliğinin, Guerilla Games’in PlayStation’a özel çok sevilen aksiyon RPG’si serisi Horizon’a odaklanacağı söyleniyor. Birbirinden ilginç unsurlarla dolu bir açık dünyada geçen ve Aloy isimli karakterin hikâyesini anlatan Horizon serisi, şu ana kadar Zero Dawn ve Forbidden West olmak üzere iki ana oyunla karşımıza çıkmıştı. Aynı zamanda Call of the Mountain adlı bir VR yan oyunu da vardı.

İş birliği kapsamında neyin duyurulacağı belli değil. Bu bir LEGO Horizon oyunu olabilir. Ya da Horizon serisinden ilham alan bir LEGO setinin geldiğini bile görebiliriz. Yani şimdilik kesin konuşmak mümkün değil. Ancak ne olursa olsun hem Horizon hem de LEGO hayranlarını çok sevindirecek bir projenin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Sony’nin bu ay içinde bir PlayStation Showcase gerçekleştirmesi bekleniyor. LEGO iş birliğinin duyurusunun da henüz ne zaman olacağı bilinmeyen bu etkinlikte geleceğini tahmin edebiliriz.

