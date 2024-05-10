Oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından billbil-kun, God of War Ragnarök'ün PC portunun çok yakında duyurulacağını iddia etti.

PlayStation, düzenli olarak oyunlarını çıkışından bir süre sonra PC’ye de getiriyor. Örneğin çok sevilen samuray RPG’si Ghosts of Tshushima, 16 Mayıs’ta, yani önümüzdeki hafta PC oyuncuları için resmen kullanıma sunulacak. Şimdi ise bir başka çok başarılı oyun hakkında heyecan verici bilgiler geldi.

Oyun dünyası hakkında doğru sızıntılarıyla bilinen billbil-kun, çok yakında God of War Ragnarök’ün PC kullanıcıları için sunulabileceğini iddia etti.

Duyuru bu ay içinde olabilir

billbil-kun’un iddiasına göre Sony, bu ay içinde God of War Ragnarök’ün PC portunu resmen duyuracak. Duyurunun bu ay olacağı söylense de çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Şirketin mayıs içinde bir PlayStation Showcase düzenleyeceği iddiaları vardı. Etkinlikte Silent Hill 2 de dahil diğer yeni oyunlara odaklanacağı söyleniyordu. Belki de Ragnarök’ün PC versiyonunu bu etkinlikte görebiliriz. Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Ne oyunun PC’ye gelişi ne de PlayStation etkinliği resmî olarak doğrulanmadı.

God of War Ragnarök, Kasım 2022’de PS4 ve PS5 için piyasaya sürülmüştü. Kratos ve Atreus’un maceralarını devam ettiren yapım, oyuncular ve eleştirmenler tarafından çok büyük beğeni toplamış ve o yılın en iyilerinden biri olarak gösterilmişti. Ayrıca ilk haftasında 5,1 milyon kopya satarak en hızlı satış yapan birinci parti PS oyunu olmayı başarmıştı.

Çıkışının üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçtiğimizi düşündüğümüzde oyunun gerçekten yakında tanıtılma ihtimali güçleniyor. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.

God of War Ragnarök fragmanı: