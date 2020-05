Marvel Evreni içerisinde en önem verdiği karakter Spider-Man olan Sony, en sonunda kendi Marvel Karakter Evreni'ne resmi bir isim verdi ancak bu isim kimseyi memnun etmemiş gibi görünüyor.

Sony, bazı eleştirmenlere göre Spider-Man karakterini diğer tüm Marvel karakterinin üstünde görüyor. Bu durum rakamlarla da destekleniyor. Öyle ki Sony'nin en pahalı 10 filminden 5'i Spider-Man filmi. İlk 10'daki diğer filmlerse iki Bond filmi, Jumanji yeniden çekimleri ve Venom.

Morbius, Venom: Let There Be Carnage ve Spider-Man 3'ün ertelenen gösterim tarihleri hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken Sony, uzun zamandır beklenen bir adımı attı ve kendi Marvel Evreni'ne resmi bir isim koymaya karar verdi. Bununla birlikte ortaya çıkan sonuç kimseyi tatmin etmiş gibi görünmüyor. Birçok insanın hâlihazırda 'Sony'nin Marvel Evreni' olarak adlandırdığı evrenin resmi ismi, 'Sony Pictures Marvel Karakterleri Evreni' (Sony Pictures Universe of Marvel Characters) şeklinde adlandırıldı.

Kısaltması bile uzun olan bir isim tercih edildi:

Baş harflerinin kısaltılması 'SPUoMC' olan Sony evreninin uzun hâlinin gerçekten kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. İsmin kısaltılmış hâliyse MCU veya DCEU gibi kolaylıkla söylenebilir olmaktan çok uzak.

Geçen sene, Sony ile Marvel arasında Spider-Man filmlerine dair bir anlaşmazlık çıkmış ve özellikle Sony ile serinin hayranlarının tepkileri sonucunda anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmazlığın nedeni Sony'nin anlaşmayı aynı koşullarda yenilemek istemesi ancak Marvel'ın kârdan %50 pay talep etmesiydi. Nihayetinde sağlanan anlaşmayla birlikte Marvel'ın kârdan %25 pay alması, bununla birlikte filmin masraflarına da ortak olması kararlaştırılmıştı. Bunun yanı sıra Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nin bir filminde daha yer alacak.

Marvel Evreni'ndeki Spider-Man karakterini yine aktör Tom Holland canlandırmaya devam edecek.