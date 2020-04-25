Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, birçok sektörü olduğu gibi sinema endüstrisini de olumsuz etkiledi. Birçok stüdyo filmlerinin vizyon tarihlerini erteledi ve tarihi değiştirilen filmler arasında Spider-Man’in yeni filmleri de katıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok filmin vizyon tarihinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Sony ve Marvel ortaklığıyla çekilecek olan Spider-Man 3’ün vizyon tarihi değiştirildi. Ayrıca ilki oldukça sevilen Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün devam filminin de vizyon tarihi ötelendi.

Bu filmler ötelenirken öne çıkan film ise hayranları tarafından uzun süredir beklenen Uncharted oldu. Movie Web’de yer alan habere göre Tom Holland, Peter Parker kostümünü giymeden önce Uncharted çekimlerini tamamlayacak. Uncharted’ın çekimleri, salgın sebebiyle kapatılmadan önce başlamıştı.

Spider-Man filmlerinin vizyon tarihi ertelendi

Spider-Man 3, normal şartlar altında Temmuz 2021 tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacaktı. Ancak filmin vizyon tarihinde değişikliğe gidildi ve daha önce Doctor Strange’in devam filminin vizyon tarihi olan 5 Kasım 2021 tarihine alındı. Yani filminin çekimlerinin 2021’in başlarında yeniden başlayacağı söylenebilir.

Vizyon tarihinde değişikliğe gidilen bir diğer film ise Spider-Man: Into the Spider-Verse oldu. Orijinal vizyon tarihi Nisan 2022 olarak belirlenen filmin gösterime gireceği yeni tarih olarak ise 7 Ekim 2022 belirlendi.

Uncharted

Uncharted’a gelecek olursak, bu popüler PlayStation markasının film uyarlamasının vizyon tarihi Ekim 2021’den Temmuz 2021’e alındı. Birçok yönetmen değiştiren film uzun süredir geliştirme aşamasında bulunuyordu. Sony tarafından yapılan açıklamada Tom Holland’ın başrolünde yer alacağı filmin kendileri için artık ana öncelik olduğu vurgulandı. Tabii bu da Uncharted hayranlarını sevindiren, Spider-Man hayranlarını ise sinirlendiren bir gelişme.

Filmler için yeni vizyon tarihlerinin açıklanması olması bu tarihlerin de değiştirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Şu an için film stüdyolarının çekimlere ne zaman başlayacağı konusu bir muamma. Stüdyolar, bu senenin güz aylarında tekrar çekimlere başlayabilmeyi umut ediyor. Yani salgında yaşanacak gelişmelere göre filmlerin vizyon tarihinde yeniden değişiklikler yaşanabilir.