Sony, filmlerinin sinemalarda yayınlandıktan ve evde izleme servislerine çıktıktan sonra sadece Netflix'te yayınlanmalarına izin verecek. Yapımlar başka bir platformda yer almayacak.

Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında sinema sektörü yer alıyor. Pek çok ülkede sinema salonları kapalı ve yapımlar da doğrudan internet üzerinden yayınlanıyor. Her ne kadar ileride sinema salonlarına dönecek olsak da yapımcılar ve platformlar arasında yeni anlaşmalar imzalanıyor.

Netflix ile Sony Pictures arasında yapılan yeni anlaşmaya göre, Sony'nin 2022 ve sonrasında vizyona girecek olan filmleri yalnızca Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Bu filmler arasında yeni Spider-Man filmi ve Uncharted gibi yapımlar da yer alacak.

Sony yapımları uzun süre erişilebilir olacak

Filmlerin vizyona girdiği ve sonrasında da izle-öde hizmetlerine eklendiği döneme genellikle "ilk ödeme dönemi" denir. Film bu dönemde para kazanmaya başlar ve genelde bu süreç 1,5 yıl sürer. Sony, yeni stratejisi ile yapımları bir dönemden diğerine hemen geçirecek.

Netflix bu kadarla da kalmayacak ve bazı Sony yapımlarını yeniden platforma ekleyecek. Bu yapımlar yalnızca Sony'ye değil, firmanın çatısı altında bulunan Columbia gibi diğer stüdyolara ait filmler arasından da seçilecek. Hatta Netflix'in ileride de Sony Pictures ile birlikte yapılacak bazı filmlerin finansmanını da üstleneceği açıklandı.

Yılda 2 ya da 3 film

Gelen haberlere göre Sony Pictures, Netflix için yılda 2 ya da 3 film çekecek. Öte yandan anlaşma 2021 yılının geri kalanında çıkacak olan filmleri kapsamayacak. Yani Venom: Let There be Carnage ve Spider-Man: No Way Home filmleri anlaşmaya dahil değil. Spider-Man: Into The Spider-Verse'ün devam filmi ise Netflix'e gelecek.

Daha önce de Paramount ve Universal gibi yapımcılar başka platformlarla benzer anlaşmalara imza atmıştı. Anlaşma kapsamında filmlerin hangi ülkelerde yayınlanacağı ise henüz tam olarak kesinleştirilmiş değil.