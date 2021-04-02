Dünyanın en popüler canavar avcısı The Witcher serisinin 2.sezonu yayınlanmaya hazırlanırken, Netflix’in YouTube’da yayınladığı yeni bir videoyla, pandemi sürecinde dizi çekmenin zorlukları ortaya konmuş.

The Witcher severler için Netflix YouTube sayfasında oldukça heyecan verici bir video yayınlandı. 2.sezon için yayın tarihi henüz duyurulmayan The Witcher’ın kamera arkası görüntülerinden kısa bir kesit geldi. Dizinin tüm çekimlerinin tamamlandığını duyuran Netflix’e “keşke yayın zamanını da belirtseydiniz” demeden edemiyoruz.

158 günlük prodüksiyon süreci tamamlanan dizinin çekim süreci oldukça sancılı geçmiş. 89 oyuncu ve 1200 kişilik yapım ekibiyle 15 farklı yerde çekimleri tamamlanan dizi için oldukça sıkı “COVID-19” önlemleri alınmış. Bu noktada belirtmekte fayda var, bu kadar kalabalık çekimler yapılacağı zaman üst düzey önlemler alınıyor. Mekanları bile ciddi derecede dezenfekte etmek ve düzenli PCR testlerinin yapılması gerekiyor.

The Witcher'ın 2.sezonunda neler olacak neler…

Dizinin 2. sezon senaryosunu (Kitapları okuyanlar) az çok tahmin ediyorlardır. Wild Hunt’ın bol bol Ciri için aksiyon çıkaracağı, bununla beraber Kaer Morhen’i de göreceğiz. Rivyalı Geralt hikayesi The Witcher 3 oyunuyla beraber tamamlanmıştı, umuyoruz dizi daha uzun sürecektir. Özellikle Ciri’nin Kaer Morhen’e gidip Witcher olma konusunda vereceği kararı nasıl anlatacaklarını merakla bekliyoruz.

Dizinin hikaye olarak tüm kitabı kapsaması nedeniyle Witcher’ın tüm detaylarının görüneceği düşünülüyor. Bununla beraber Netflix’in, The Witcher 2’yi 2021 yılı içerisinde yayınlayacağını duyurması da heyecanı arttırıyor. The Witcher: Blood and Wine içeriklerinin de yer alacağı 2.sezon oldukça ilgi çekici olacak gibi.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? The Witcher’ın 2.sezonu sizleri de heyecanlandırıyor mu?