Sony, PlayStation 5'in Uygun Fiyatlı Olmayacağını Belirtti

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 heyecanla bekleniyor. Konsol üreticisi, donanımı ve performansıyla sıkça gündeme gelen PS5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi.

Sony ve Microsoft, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürecekleri yeni nesil donanımlarıyla konsol savaşlarını yeniden başlatacak. PlayStation 5'in donanımıyla oyun dünyasının seyrini değiştirecek özellikler sunacağı sıklıkla konuşuluyor. Ancak diğer yandan PS5'in fiyatı, kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olmaya da devam ediyor.

Sony, kısa süre önce gerçekleştirilen bir mali raporlar toplantısında PlayStation 5'in fiyatına henüz karar vermediğini belirttiler. Konsol üreticisi şu anda yeni konsolu ile ilgili zor seçimler yapıyor çünkü cihazın performansı arttıkça üretim maliyeti de artıyor. Sony, mevcut maliyet hesaplarına göre PlayStation 5'in 399 dolara satışa sunulmasının gerçekçi bir beklenti olmadığını söylüyor. Bu nedenle PlayStation 5'in PlayStation 4'ten daha pahalı olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Daha önce yayınlanan haberler, Sony PS5'in üretim maliyetinin 450 dolar olduğunu iddia ediyordu. Tanıtım ve ar-ge maliyetleri dahil edilirse, toplam maliyet 500 dolara yaklaşıyor. PS4'ün toplam üretim maliyeti 381 dolar olduğundan, 399 dolara satışa sunmak normal bir yaklaşımdı. Ancak, PS5'in 400 dolara satılma olasılığı çok düşük görünüyor.

Sony'nin PS5 için DRAM ve flash bellek tedarik etme konusunda sıkıntı yaşadığı da iddia ediliyor. Bu zorluk, fiyatın yükselebileceği anlamına geliyor. Analistler de PS5'in dezavantajlarından birinin fiyatı olabileceğine inanıyorlar. Bazı söylentiler, PS5'in satış fiyatının 470 dolara yakın olabileceğini ve bunun konsol için bileşen seçimi ile ilgili olduğunu öne sürüyor.

Sony, PS5’in soğutma sistemini en verimli şekilde optimize etmeye çalışıyor ve bu da fiyatı artıracak başka bir etken. PlayStation 5'in AMD'nin Zen 2 mimarisine dayanan özel bir işlemci kullanacağı ve frekansı 3.2GHz'e ulaşabilen işlemcinin performansının ilk PS4'ün yaklaşık 4 katı olacağı konuşuluyor.

Sony, daha önce yaptığı açıklamada PlayStation 5'in bu yılın sonlarında duyurulacağını söylemişti. Ancak Sony, corona virüsünün daha da yaygınlaşması halinde planlarında ön görülemeyen düzeltmeler yapabileceklerini belirtti. Dolayısı ile corona virüsü, PlayStation 5'in çıkış tarihinin ertelenmesine neden olabilir.