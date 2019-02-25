PlayStation 5'te Geriye Uyumluluk Olacağını Gösteren Patent

Ortaya çıkan yeni bir patent belgesine göre Sony, PlayStation 5'te eski PlayStation oyunlarının da çalışabilmesi için bir emülasyon geliştiriyor.

Sony’nin 2020 yılı içinde şirketin en yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5’i tanıtması bekleniyor. Bu nedenle PlayStation 5 ile ilgili pek çok sızıntı ve spekülasyon ortalıkta dolaşıyor. PlayStation 5 ile ilgili olarak en fazla merak edilen konulardan biri, cihazın geriye doğru uyumluluğa sahip olup olmayacağı.

Sony’ye ait yeni ortaya çıkan bir patent, Japon şirketin geriye uyumluluk konusunda konsol oyuncularının beklentilerini karşılamak istediğini gösteriyor. Patent belgelerinde açık bir şekilde ‘eski’ uygulamaların yeni bir cihazda nasıl çalışabileceği belirtiliyor. Şüphesiz ki yeni cihaz ile kastedilen şey PlayStation 5.

Peki Geriye Uyumluluk Neden Bu Kadar Önemli?

Sony’nin resmi açıklamasına göre PlayStation 4, 91 milyon birim satışa ulaşmış durumda. Bu oyunculara PlayStation 5’e geçmeleri için tüm PlayStation 4 kütüphanelerinden vazgeçmeleri gerektiğini söylemek çok da mantıklı bir karar olmayacaktır. Dahası, PlayStation’ın en büyük rakibi olan Xbox, geriye uyumluluk sorununu çoktan çözmüş durumda.