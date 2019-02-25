Japon teknoloji devi Sony'nin giriş seviye akıllı telefon Xperia L3, MWC 2019'da tanıtıldı. Cihaz, çift arka kamerası ile Sony hayranlarının beğenisini kazansa da tasarımı ile rakiplerinin gerisinde kaldı.

Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği etkinliklerle amiral gemisi segmentinde Xperia 1, orta segmentte ise Xperia 10 ve 10 Plus modellerini tanıtan Sony, bunların yanında bütçe dostu akıllı telefonu Xperia L3 modelini de tanıttı. Standart, çerçeveli Sony tasarımı devam ettiren Sony Xperia L3, görsel açıdan rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Günümüz trendlerine göre küçük sayılabilecek 5.7 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, MediaTek MT6762 Helio P22 işlemcisinden güç alıyor. 3GB RAM kapasitesi sunan cihaz, hafıza kartı ile genişletilebilen 32GB’lık dahili depolama alanına sahip. Cihaz, boyutuna göre büyük satılabilecek 3.300mAh’lik bir bataryaya sahip.

Sony Xperia L3 Özellikler

MediaTek MT6762 Helio P22 işlemci

3GB RAM, 32GB depolama

5.7 inç HD+ IPS ekran

13MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram çift arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3.300mAh batarya

4G VoLTE, Bluetooth v5, NFC bağlantı

Sony, Xperia L3 modelini bugün itibari ile belirlenen pazarlarda satışa sundu. Bazı bölgelerde cihazlar daha geç satışa sunulabilir. Fiyatlandırma ise bölgeden bölgeye değişiklik göstereceğinden bir açıklama paylaşılmadı.