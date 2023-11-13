Sony'nin yeni patentine göre artık oyunları ikinci defa oynarken her görevi tekrar tekrar geçmeye çalışmak zorunda kalmayacağız.

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent, video oyunlarını bir defa tamamladıktan sonra oyuna istediğimiz noktadan yeniden başlayabilmemizi mümkün kılacak. Patentte, özelliğin nasıl çalışacağına dair çeşitli detaylar da yer alıyor.

Oyun Başlatma ile İçerik Yayını ismi verilen patent, oyunları tekrar oynamak isteyen oyuncuların, oyunların sevmedikleri kısımları doğrudan geçebilmelerini sağlayacak. Bu özelliğin kullanılabilmesi için oyunlarda tetikleme noktalarının bulunması gerekiyor.

Artık böyle kısımları beklememiz ya da oynamamız gerekmeyecek:

Bu özelliğin kullanılabilmesi için Sony, oyun geliştiricisi ya da üçüncü parti bir geliştirici tetiklenme noktalarını belirleyebilecek. Oyunu bir defa oynadıktan sonra bu tetikleme noktalarına dönebilmek mümkün olacak. Daha sonra oyun bu tetikleme noktasından yüklenecek. O tetikleme noktası için oyuncunun sahip olması gereken özelliklere göre oyun içi düzenleme yapılacak. Her karakter standart olmayacak, oyuncunun önceki deneyimlerine ve tercihlerine göre özellikler belirlenecek.

Aslında Sony bu sistemi geliştirmek için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor, bu patent de aynı isimle alınmış üçüncü versiyon olarak göze çarpıyor. Uzakdoğulu teknoloji devi ilk olarak 11 Kasım 2019'da bu çalışmalar için bir patent almış, 31 Aralık 2021'de de ikinci versiyon için başvurusunu tamamlamıştı.