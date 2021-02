Sony, 2020'deki Performansınızı Gösteren Grafiği Yayınladı

Sony, PlayStation 4 kullanıcılarının toplamda kaç saat oyun oynadıkları gibi bilgileri gösteren istatistikleri oyuncularla paylaştı. Ayrıca ücretsiz bir PlayStation 4 dinamik teması da yayınlandı.

Oyun dünyası, 2019 yılının sonunda patlak veren koronavirüsün etkisiyle 2020 yılında büyük bir yükseliş kaydetmişti. Sektöre gelen milyonlarca yeni oyuncu oyun satışlarını üst seviyelere taşımış, oyunlara harcanan vakit bir hayli artmıştı. Yeni veya eski birçok oyuncunun oyun platformu tercihi de konsoldan yanaydı.

Bugünse Sony, PlayStation 4 oyuncularının 2020 yılında nasıl bir performans gösterdiklerini görmelerini sağlayacak istatistikleri yayınladı. Koca bir yılı evimizde geçirdiğimiz dönemde toplam kaç saat oyun oynadığınızı, hangi oyunları en fazla oynadığınızı ve kaç başarım kazandığınızı bu bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İstatistiklerinizi 2 Mart'a kadar görebilirsiniz:

2 Mart 2021 tarihine kadar yukarıdaki bağlantıdan 2020 yılındaki oyun performansınızı gösteren grafiklere erişebilirsiniz. Ayrıca eğer PlayStation 4 oyuncusuysanız ancak bu süreç içerisinde PlayStation 5 konsolunu satın aldıysanız, yeni konsoldaki deneyiminizin bazı genel istatistiklerine de ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Sony, bu yıl bazı oyunlar için tüm oyuncuların hesaba katıldığı özel grafikler de oluşturdu. Tüm PlayStation oyuncularının hesaba katıldığı bu grafiklerde Ghost of Tsushima'da öldürülen toplam düşman sayısı ve The Last of Us Part II'nin toplam oynanma süresi gibi istatistikleri görebilirsiniz.

2020 verilerinin paylaşılmasıyla birlikte Sony, PlayStation 4 kullanıcıları için de yeni bir dinamik tema paylaştı. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiniz tema, "PlayStation Shapes" ismiyle yayınlandı. Konsolunuzu gri tonlarla kaplayan tema, arkaplanda hareketli bir üçgene yer veriyor.

Sony'nin paylaştığı oyuncu verilerini görmek için elbette bir PSN hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bunun dışında 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında PlayStation 4 üzerinden en az 10 saat oyun oynamış ve Sony'nin "Ek Veriler" toplamasına izin vermiş olmanız da gereksinimler arasında yer alıyor.