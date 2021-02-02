EA, FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceğini Duyurdu

Bugün bir basın açıklaması paylaşan Electronic Arts, FIFA Online 4'ün Türkiye'de ve birkaç ülkede daha yayınlanacağını açıkladı. Şirket, mobil platform için 6 farklı ürün geliştirdiklerini de açıklamalarına ekledi.

Oyun dünyasının dev ismi Electronic Arts, bugün yeni bir basın açıklaması paylaştı. Şirketin paylaştığı basın açıklaması, EA SPORTS FIFA'nın küresel anlamda ve her platformda genişleme yaşayacağının haberini veriyordu. Basın açıklamasında ülkemizdeki oyuncuları da sevindirecek bir detaya yer verildi.

Electronic Arts, basın açıklamasına mobil platformlar için geliştirilen altı adet ürün olduğunu söyleyerek başladı. Ardından günümüzde Asya oyuncuları tarafından oynanan FIFA Online 4 isimli oyunun 15 ülke için daha yayınlanacağı, oyuncu sayısınınsa 80 milyon olarak hedeflendiği belirtildi.

FIFA Online 4 Türkiye'ye geliyor:

Özellikle ülkemizdeki oyuncuları sevindirecek o haber de FIFA Online 4 haberiydi. Electronic Arts, FIFA Online 4'ün Rusya, Polonya ve daha fazla ülkeyle birlikte Türkiye'de de ilk kez yayınlanacağını açıkladı. EA Sports tarafından geliştirilen ve çevrimiçi futbol deneyimi sunan FIFA Online 4, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü.

Genel olarak FIFA 18 üzerine geliştirilen FIFA Online 4, oyunculara kendi takımlarını oluşturma imkânını sunuyor. Oyunu oynadıkça EP kazanıyor, kazandığınız bu oyun içi para birimini de yeni oyuncular veya eşyalar satın almak için harcayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda oyuncular arası transfer piyasası da bulunuyor.

Oyun, çevrimiçi odaklı olsa da isteyen oyuncular oyunu tek başlarına da oynayabiliyorlar. Çevrimiçi oyun oynamak isteyenlerse bir maçlık karşılaşmalara, turnuvalara veya liglere katılabiliyorlar. Ayrıca FIFA Online World Tour'un kullanımıyla maçlardaki performansınız sıralama sistemine kaydediliyor.

Electronic Arts, mobil platform ve FIFA Online 4'ün genişletilmesi dışında FIFA 21'in başarısı hakkında da bahsetti. Şirket, FIFA 21'in en çok satan oyunlar arasında yer aldığını, bugüne kadar 325 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Bununla birlikte FIFA 21'in 17 Mart itibariyle Stadia platformundan oynanabileceği duyuruldu.