Sony Yetkilisinden PS5'in Çıkış Tarihine Dair Açıklama

Sony Başkan Yardımcısı Hiroki Totoki, bir konferansta PlayStation 5'in çıkış tarihi hakkında ipucu veren açıklamalarda bulundu. Yeni konsolun zaman çizgisi için geçmişi rehber alacaklarını söyleyen Totoki, konsolun fiyatınınsa henüz belirlenmediğini söyledi.

Oyun sektörü için bu yılın en önemli ürünlerinden biri olacak olan PlayStation 5, şimdiye dek ortaya atılan iddialara göre bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Yeni konsol, henüz resmen tanıtılmasa da özelliklerinden fiyatına ve tanıtım tarihine kadar pek çok söylenti ortaya atılmaya devam ediliyor. Bu noktada Sony cephesi de yeni konsolun tanıtım ve çıkış tarihini işaret eden bir ipucu vermiş olabilir.

Sony’nin bu ayın başlarında yatırımcılara yaptığı mali kazanç çağrısında ayrıntıları açıklayan Sony Başkan Yardımcısı Hiroki Totoki, zamanı geldiğinde yeni ürünü tanıtacaklarını söyledi. Bu zamanı şimdiden söylemenin gerçekten zor olduğunu da belirten Totoki, PlayStation 5’in zaman çizelgesinde geçmişi rehber alacaklarını da belirtti. Bu sözler ise yeni konsolun çıkış tarihine ışık tutmuş oldu.

PlayStation 5, kasım ayında piyasaya sürülebilir:

Sony, en çok satılan oyun konsollarından biri olan PlayStation 4’ü 20 Şubat 2013’teki bir 'PlayStation Meeting' etkinliğinde duyurmuştu. Aradan geçen birkaç ayın ardından ilk defa E3 2013’te konsolun gerçek tasarımını ve perakende satış fiyatını açıklayan firma, Ağustos 2013’teyse PlayStation 4’ün çeşitli pazarlar için lansman tarihlerini açıklamıştı.

2020’ye geldiğimizde Sony, yeni konsolu için benzer bir strateji uygulayabilir ancak şirket tarafından henüz yayınlanan bir basın daveti olmadığı için 'PlayStation Meeting' etkinliğinin bu ay gerçekleşmeyeceği düşünülüyor. Buna ek olarak Sony, haziran ayında düzenlenecek olan E3 2020’ye de katılmayacağını açıklamıştı. Bu noktada şirketin nasıl bir yol izleyeceğini görmek içinse biraz daha beklememiz gerekecek.

Aynı etkinlikte yeni konsolun fiyatına da değinen Totoki, Sony’nin yeni konsol için fiyat konusunu henüz kesinleştirmediğini söyledi. Bu konuda Sony, yeni konsolun fiyatını belirlemeden önce rakibi Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X için bir fiyat açıklamasını bekliyor olabilir.