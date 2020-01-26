PlayStation 5’te Olması En Çok İstenen Özellikler

Yıllardır devam eden söylentiler, tahminler ve beklentilerden sonra Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in lansmanına çok az bir zaman kaldı. Konsol hakkında hala bilmediğimiz birçok şey olsa da yapılan yorumlardan en fazla istenen özellikleri sizler için bir araya getirdik.

Sony'nin yeni oyun konsolunu görmemize artık kısa bir süre kaldı. Yıllardır yeni nesil konsolu bekleyen oyuncularda heyecan hat safhada. İşte tam da bu noktada beklentilerin yüksek olması sebebiyle kafalarda bazı soru işaretleri oluşuyor.

PlayStation 5'in tasarımı nasıl olacak? Lansman oyunları hangileri? PlayStation 5'i sadece bir oyun konsolu değil, tüm eğlence ihtiyacı için yeni bir merkez hâline getirecek özellikler neler olacak? Bu soruların tümü hepimizin kafasını kurcalarken gelin hep beraber en çok istenen özelliklere bakalım.

1. Daha fazla bağlantı noktası:

Kullanıcılara göre önceki modellerin en büyük eksikliklerinden bir tanesi çok sayıda bağlantı noktasının bulunmaması. Özellikle USB bağlantıları konusunda bilgisayar performansı verebilecek bir konsol sanıyoruz ki fena olmazdı. USB-C de istenen diğer bir özellik.

2. Uzun pil ömrü:

Oyuncuların en büyük isteklerinden biri de bataryayla ilgili. Kullanıcılar, kesinlikle sürekli şarja takmak zorunda kalmadan daha uzun süre kullanabilecekleri kontrol cihazları istiyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor.

3. İyi bir ses desteği:

Ev ortamında sinema tadı alabilmek için kullanıcıların bir diğer isteğiyse iyi bir ses çıkışı. Dolby Atmos ve Vision özellikli bir konsolun ısrarla telaffuz edildiğini ve beklendiğini kesinlikle söylememiz gerek. 4K Blu-ray oynatabildiği artık bilinen PS5 ile Sony’nin sinema deneyimini iyileştirdiğini düşünmek oldukça hoş. Peki bu nasıl olur? Tabii ki daha geniş HDR desteği ve daha iyi 'surround' ses seçenekleriyle.

4. Daha fazla depolama alanı:

Daha önceki modellerden PS4’te 500 GB, PS4 Pro’da ise 1 TB depolama alanıyla sınırlı kalan Sony’den beklenti, PS5 ile daha fazla depolama alanı. Bu durum özellikle oyun tutkunlarının istediği bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

5. Geriye dönük uyumluluk:

Sony’nin her biri geniş bir yazılım kütüphanesine sahip olan tüm zamanların en çok satan konsollarından ikisini yaptığını unutmuş gibi geriye dönük uyumluluk konusunda kullanıcılara sıkıntı yaşatması oldukça eleştirilmişti. Yeni modelle birlikte hem teknik hem de maliyete dayanan bu sorunun mutlaka çözülmesi bekleniyor.

6. Son olarak GTA 6

PS4’ün başarısının sebeplerinden birini çok kaliteli oyunlarla birlikte gelmesi olarak gören kesim asla azımsanamaz. Konsol oyunlarının en iyilerinden olan oyunlarla lanse edilen cihazların başarısız olması sanıyoruz ki çok da kolay değil.

Uzun zamandır merakla beklenen oyun GTA 6 ile birlikte gelecek bir PS5 de kullanıcıları heyecanlandıracak şeyler arasında sayılıyor. Sony’nin bu isteklerden hangilerine cevap vereceğini ise çok yakında hep beraber göreceğiz.