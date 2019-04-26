"PlayStation 5, Nisan 2020'den Önce Gelmeyecek"

Sony tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi için en az 12 ay daha beklememiz gerekiyor.

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında açıklamalar yapmaya şimdiden başlamış durumda. Yine de PlayStation 5’in gelişine heyecanlanmak için biraz erken olabilir. Zira Sony, son yaptığı açıklama ile PlayStation 5’in Nisan 2020’den önce piyasaya çıkmayacağını belirtti.

Sony, PlayStation 5’in çıkışının yanı sıra geçtiğimiz yılki PlayStation satışlarıyla ilgili olarak da konuştu. Sony, 2018 yılında toplam 17,8 milyon PlayStation 4 satmayı başardı. 2017 yılında 19 milyon birim sattığı düşünüldüğünde satışlar düşüyor gibi görünebilir ancak karlılık açısından 2018 yılı, Sony’nin en fazla gelir elde ettiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Sony, PlayStation 4’ün toplam satışlarıyla ilgili olarak 96,8 milyon birim satmayı başardıklarını belirtiyor. PlayStation 5’in piyasaya çıkışına en az 12 aylık bir zaman olduğunu düşünürsek PlayStation 4’ün toplam satış konusunda 100 milyon barajını aşacağını kolaylıkla söyleyebiliriz.