Burger King, ABD’de 1000 Tane PlayStation 5 Dağıtacak

Fast food restoran zinciri Burger King, dün sosyal medya hesabından ipucu verdiği PS5 paylaşımının hangi sebeple yapıldığını bugün açıkladı. Şirket, ABD’deki müşterilerine 1000 adet PS5 dağıtacak.

Dünyaca ünlü fast food restoran zincirlerinden Burger King, geçen gün Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Sony’nin yeni konsolu PlayStation 5’in tanıtıldığı Future of Gaming etkinliğinde duyulan açılış sesini paylaştı ve 15 Ekim’i işaret etti. Bu paylaşım, genel olarak PS5’in arayüzünün bu tarihte tanıtılacağı şekilde yorumlandı, ancak bugün bu paylaşımın nedeni ortaya çıktı.

Burger King, konsol devi Sony’yle büyük bir PS5 etkinliği için anlaşma yaptı. Restoran zinciri, bu anlaşmayla birlikte müşterilerine 1000 adet PS5 konsolu dağıtacak. ABD’ye özel olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında Burger King’in restoran ya da mobil uygulamasından 5 dolar üstü sipariş veren müşteriler arasından 1000 kişiye PS5 konsolu verilecek. Kurala uygun siparişlerde müşterilere 1 giriş jetonu verecek Burger King, müşterilerin her gün 1 jeton alabileceğini açıkladı.

Tek ödül PS5 değil

Burger King, bu kampanyayla birlikte 2000 SackbotTM: A Big Adventure oyun kodu dağıtacak. Bunun dışında 2000 adet Demon’s Souls ve 1000 adet 3 aylık PlayStation Now aboneliği verecek Burger King, son derece güzel bir kampanya yapsa da ne yazık ki ülkemizde böyle bir kampanya düzenlemiyor.

Burger King - Sony ortaklığında sosyal medya gücü

İki dev şirketin anlaşması sonucu düzenlenen bu kampanya, aynı zamanda son yıllarda sosyal medyaların ne kadar güçlendiğini kanıtlıyor. Bir gün önceden PS5 etkinlik müziğiyle beklenti yaratan Burger King, bugün yayınladığı kampanya haberine de sağlam bir zemin hazırlamayı başardı.