Sony, 'Days of Game 2020' Tarihlerini Açıkladı

Sony, PlayStation sahiplerinin uzun zamandır beklediği "Days of Play 2020" günlerinin tarihini açıkladı. PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra konsol ekipmanları ve ücretli abonelikleri kapsayacak şekilde düzenlenecek kampanyalar, oyunsevere ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlayacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü oyun konsollarının yanı sıra geliştirdiği oyunlarla da oyunseverlerin gönlünde taht kuruyor.

Şimdiyse Sony, yaptığı açıklamalarla bu yılki "Days of Play 2020" etkinliğinin başlangıç tarihini ve bazı diğer detayları açıkladı. Dilerseniz hemen, Days of Play 2020'yle ilgili açıklanan tüm detaylara yakından bakalım.

Sony'nin oyun konsolları için düzenlediği Days of Play, belirli günler arasında yapılan geleneksel bir indirim kampanyası. Şirket, her yıl belirlediği süreç içerisinde sunduğu indirimlerle PlayStation sahiplerine tasarruf yapma imkanı sağlıyor. Çünkü sektörün en popüler oyunları, düzenlenen bu etkinlik kapsamında ciddi anlamda ucuzluyor.

Days of Play 2020, 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 4, PSVR ve PS Plus için Days of Play etkinliği, 25 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sony, bu tarihler arasında oyunseverler için kaçırılmayacak indirimler yapacak. Dilerseniz şimdi de Days of Play etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek indirimlere yakından bakalım.

Days of Play kapsamında düzenlenecek bazı indirimler şöyle olacak

PlayStation VR ürünlerinin fiyatları

PSVR Starter Pack: 199.99 euro (yaklaşık 1.500 TL + vergiler)

+ vergiler) PSVR Mega Pack: 229.99 euro (yaklaşık 1.700 TL + vergiler)

PS Plus aboneliklerinin fiyatları

12 aylık PS Plus aboneliğinde yüzde 30 indirim

indirim 12 aylık PlayStation Now aboneliğine yüzde 30 indirim

PlayStation 4 oyunlarının fiyatları ve indirimler

Nioh 2: 49.99 euro (yaklaşık 370 TL )

) Death Stranding: 29.99 euro (yaklaşık 222 TL )

) Days Gone: 19.99 euro (yaklaşık 150 TL)

Sony'nin Days of Play etkinlikleri kapsamında fiyatını düşürdüğü oyunlar sadece bununla sınırlı değil. Şirket, yüzlerce popüler oyun için de değişken oranlarda indirim yapacak. Böylelikle oyunseverler, farklı oyunları birbirinden cazip fiyatlarla satın alabilecekler.