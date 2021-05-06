Sony'den Game Boost İçin Logolu Tanıtım Videosu

Sony, PlayStation 4 için geliştirilen oyunların PlayStation 5'te daha iyi performans sunmasını sağlayan "Game Boost" isimli özelliği ile ilgili bir tanıtım videosu yayınladı. Video, şirketin Game Boost'u bir marka haline getirmeye çalıştığını gözler önüne seriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 5'in özellikleri arasında "Game Boost"tan bahsetmişti. Bu özellik, PlayStation 4 için geliştirilmiş eski oyunların PlayStation 5'te çok daha iyi bir performans sunmasını sağlıyordu. Özellikle ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınlayan Sony, Game Boost özelliğinin logosunu da oyunseverlerin beğenisine sundu.

Sony'nin Game Boost özelliği için hazırladığı tanıtım videosu, özelliğin neler sunduğuna dair detaylı bir açıklama yapmıyor. Zaten söz konusu video, yalnızca 20 saniye. Bu bağlamda God of War ve Ghost of Tsushima gibi oyunlardan saniyelik kesitler sunan geliştiriciler, bu eski oyunların PlayStation 5'te çok daha iyi bir performans sunacağını söylüyorlar.

Game Boost özelliğinin logosu ise böyle görünüyor

Sony'nin Game Boost için bir logo tanıtmış olması, şirketin bu özelliği markalaşma yoluna gittiğini gözler önüne seriyor. İşin ilginç yanı, şirket bir süredir bu durumu gerçekten de önemsiyor ve görünen o ki Sony, PlayStation 5'te sunduğu özellikleri birbirinden ayırarak tanıtmak ve bu özellikleri birer marka haline getirmek istiyor.

Bu arada, PlayStation 5'in Game Boost özelliğinin PlayStation 4 için geliştirilmiş tüm oyunları desteklemediğini söylemek gerek. Ancak şirket, önümüzdeki dönemlerde yapacağı çalışmalarla bu durumu değiştirebilir. Bunun için oyunlar üzerinde çalışması gereken Sony, böylelikler yüzlerce oyun için Game Boost desteği sunabilir. Ancak böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağını zaman gösterecek.