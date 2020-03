Sony PlayStation'ın İndirme Hızı Yavaşlatıldı

Oyun konsolu denince akla ilk gelenlerden olan Sony Playstation kullanıcıları artık oyunlarını daha düşük hızlarda indirebilecekler. Ağ trafiğini en az derecede meşgul edebilmek için alınmış olunan bu önlem ile oyun indirmeleri geciktiriledebilecek.

Dünya geneline yayılmasıyla pandemi ilan edilen yeni tür koronavirüs, gün geçtikçe binlerce insana daha bulaşmaya ve ölümlere sebebiyet vermeye devam ediyor. Virüsün yayılmasını en az seviyeye indirgeyebilmek için yetkililer, insanlara evde kalmaları doğrultusunda çağrılar yapıyor.

Hem kendilerini hem de diğer kişileri korumak için evlerinde kalan insanların çoğu, vakitlerini; dizi/film izleyerek, oyun oynayarak, canlı yayın, televizyon veya video izleyerek geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu kadar çok kişinin aynı anda internet ağlarına yük bindirmesi sonucunda akışta dar boğaz yaşanmasına engel ve internet sağlayıcılarına destek olabilmek için bazı servislerin veri akışlarında değişikliğe gidiliyor.

PlayStation indirme hızı ABD'de de kısıtlandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde YouTube, Netflix, Amazon ve daha birçok veri akışını yoğun kullanan servis, internet hatlarını rahatlatmak için veri akış kalitelerini düşürdüklerini duyurmuşlardı. Avrupa bölgesi için PlayStation indirme hızlarında kısıtlamalar gerçekleştiren Sony'den bir bölge için daha aynı karar çıktı.

Sony'nin CEO’su Jim Ryan, hafta başında yaptığı açıklamayı şu sözlerle güncelledi: "Bugünden itibaren ABD'de de benzer önlemler alacağız ve bu ön görülememiş durum devam ettikçe internet istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu zamanlarda bir topluluk ve eğlence duygusu sunmaya yardımcı olabilme rolümüz için minnettarız. Desteğiniz, sabrınız ve PlayStation topluluğunun bir parçası olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Lütfen evde kalın ve güvende kalın."

Yeni tür koronavirüs COVID-19 yayılmaya devam ederken bazı fedakarlıklar yapılması gerekebiliyor. Haftalarca evde kalınan günlerde oyunları tam hızda indirememek her ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da başka bir kişinin işlerini evden yürütüp işe devam etmesine olanak tanımak şu an için verilebilecek doğru bir karar.