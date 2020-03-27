Sony, PS3'ün PS4'le Mesajlaşma Özelliğini Kaldıracak

PlayStation 3 için sonun başlangıcını çoktan geçtik. Sony, PS3'ün PlayStation 4 ve PlayStation Vita gibi konsollarla mesajlaşabilme işlevini kaldıracağını açıkladı.

Sony, 2006 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 3 konsolunun üretimini 2017 yılında durdurmuştu. Konsol üreticisinin desteğini sonlandırdığı PS3, PlayStation platformları arasında mesajlaşma işlevine veda etmeye hazırlanıyor.

Sony, PlayStation'ın Japonya web sitesinde yaptığı duyuruyla PS3'ün PlayStation 4 ve PlayStation Vita gibi diğer platformlarla mesajlaşma özelliğini 30 Haziran 2020'den itibaren sonlandıracağını açıkladı. PS3 kullanıcıları, diğer platformlardaki kullanıcılara mesaj gönderip alamayacak olsalar da kendi aralarında mesajlaşabilecekler.

Aslına bakılırsa diğer platformlarla mesajlaşma özelliğinin yokluğu kullanıcıları çok fazla etkilemeyecek. PS3'ün çevrimiçi özelliklerini aktif olarak kullanan kişi sayısı çok az ve birçok kullanıcı düzenli olarak kullanmıyor. Yine de Sony'nin önceki nesil konsoldan tamamen elini çekmesi bazı oyuncuları üzecektir.

Sony, son yıllarda birçok PS3 oyununun sunucularını kapattı ve konsolun fişini tamamen çekme yolunda ilerliyordu. PS3'ün diğer platformlarla iletişimini kesmeye hazırlanan şirket, bir sonraki adımda kupaları kaldırma yoluna giderek, konsolun tüm çevrimiçi işlevlerini sonlandırabilir. Diğer yandan PS3'e bir darbe de PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk özelliğinden geldi. Sony, yeni nesil konsolun sadece PS4 oyunlarını destekleyeceğini açıkladı.