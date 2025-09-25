Sony, PlayStation Kablosuz Hoparlörünü Duyurdu

Sony, State of Play etkinliğinde sadece oyun duyurusu gerçekleştirmedi. Şirket, bir de kablosuz hoparlör duyurdu. Pulse Elevate isimli bu kablosuz hoparlör, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği State of Play etkinliğinde önemli duyurular gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında oyunlar dışında bir de aksesuar tanıtımı yapıldı. Bu aksesuar, bir kablosuz hoparlör olarak karşımıza çıktı. "Pulse Elevate" olarak isimlendirilen kablosuz hoparlör sadece oyuncuların değil, sıradan kullanıcıların bile ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Pulse Elevate, donanım üreticisi Sony tarafından değil bir eğlence şirketi olan Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirildi. Sony Interactive Entertainment tarafından üretilen ilk kablosuz hoparlör olması nedeniyle dikkat çekici. Oldukça modern bir tasarıma sahip olan kablosuz hoparlör, PlayStation Portal uzaktan kumandası veya akıllı telefonla kontrol edilebiliyor. Şirketin açıklamasına göre Pulse Elevate, olağanüstü gerçekçi ses, ultra düşük gecikme süresi ve kayıpsız PlayStation Link kablosuz bağlantısı sunacak.

Karşınızda Pulse Elevate:

Düzlemsel manyetik sunucularla donatılan kablosuz hoparlörler, PlayStation 5 oyunları için geliştirilen Tempest 3D AudioTech teknolojisine destek veriyor. Ayrıca bu kablosuz hoparlörler yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliği bulunan dahili mikrofon yer alıyor. Bas tonlarını daha iyi almanızı sağlayacak woofer desteğine sahip olan Pulse Elevate, USB Type-C bağlantı desteğine sahip olacak ancak şirket, bu ürünün şarj ve kullanım süresine ilişkin bir şey söylemedi. Bu arada; Pulse Elevate'in dahili ses kontrollerine sahip olduğunu ve kullanıcılar için kapsamlı EQ desteği bulunacağını belirtelim.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Pulse Elevate, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Gece Siyahı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak kablosuz hoparlörün fiyatı ise şimdilik belli değil.

Pulse Elevate için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: