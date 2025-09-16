Tümü Webekno
YouTuber, PlayStation 5'i Taşınabilir Konsola Dönüştürdü [Video]

Bir YouTuber, PlayStation 5 için çok özel bir çalışma yaptı. PlayStation 5, bu proje kapsamında tamamen taşınabilir hâle getirildi. İşte etkileyici projenin detayları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

TERA isimli bir YouTuber, DIY (do it yourself, kendin yap) projelerinde çığır açan bir işe imza attı. Bir PlayStation 5'i tamamen taşınabilir hâle getiren YouTuber, oyun tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Sony, hiçbir zaman böyle bir konsol üretmeyecek olsa da taşınabilir gerçek bir konsol, gerçekten önemli bir inovasyon olabilir gibi görünüyor.

TERA, DIY projesi için bir PlayStation 5'in kutusunu tamamen boşalttı. Buna uygun bir kasa ayarlayan ve üzerine de LCD panel yerleştiren YouTuber, konsolun bağlantı noktaları için de boşluklar bırakmayı ihmal etmedi.

Taşınabilir PlayStation 5 işte böyle görünüyordu:

Başlıksız-1

PlayStation 5'i taşınabilir hâle getiren proje, PlayStation 5'i olduğu gibi bir kutu yerleştirmekten çok daha farklı. TERA, bu projeyi hayata geçirebilmek için konsolun soğutma sisteminde bile değişiklikler yaptı. Üstelik bu değişiklikle konsolun daha sessiz çalışması sağlandı. Ayrıca nispeten küçük ve hafif bir yapıda olan taşınabilir konsol, harici batarya desteği sayesinde elektrik olmadan da yarım saat kadar kullanılabiliyor.

Sony, Xbox Series S’e Özendi: PlayStation 6’nın Uygun Fiyatlı Versiyonu da Olacak! Sony, Xbox Series S’e Özendi: PlayStation 6’nın Uygun Fiyatlı Versiyonu da Olacak!

TERA'nın taşınabilir PlayStation 5'iyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Dilerseniz şimdi sizleri, bu projenin nasıl gerçekleştirildiğini gösteren video ile yalnız bırakalım.

