PlayStation Network Çöktü: Sorunun Nedeni Bilinmiyor

PlayStation Network'e erişim sorunları yaşanıyor. Saat 16:40 itibarıyla başlayan kesintilerin nedeni tam olarak bilinmiyor. Sony tarafından da doğrulanan erişim sorunlarının nedeninin Elden Ring güncellemesi olabileceği iddia ediliyor. Ancak bugün PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanan yazılım güncellemesi de sorun yaşatmış olabilir.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation ekosistemi için oluşturduğu PlayStation Network'e erişim sorunları yaşanıyor. TSİ 16:40 itibarıyla başlayan erişim sorunlarının ne zaman düzeltileceği bilinmezken dünyanın dört bir yanından PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri, bu sorundan muzdaripler. Tüm bunlara ek olarak PS Plus hesaplarıyla ilgili sorunlar yaşandığı da belirtiliyor.

PlayStation'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre PlayStation Network'teki erişim problemleri, oyuncuların hesaplarıyla ilgili herhangi bir soruna yol açmadı. Ancak oyun oynamak isteyen PlayStation sahipleri ile PS Store üzerinden bir şeyler satın almak isteyen ya da satın aldıkları oyunları yüklemek isteyen oyuncular bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Sorunun kaynağı şu an için açıklanmadı ancak bazı iddialara göre Elden Ring'e sunulan güncelleme, sunucuların çökmesine yol açtı.

PlayStation'ın internet sitesindeki uyarı şöyle:

Çevrimiçi platformların hizmet kesintileri ile ilgili anlık veriler sunan Downdetector üzerinden yaptığımız kontrollerde, kesintilerin aslında birkaç saat önce başladığını görüyoruz. Ancak bu kesintiler, geçtiğimiz dakikalara kadar yaygın değilmiş gibi görünüyor. Çünkü kesinti durumu, saat 16:40 itibarıyla patlama yapmış durumda.

Downdetector'deki durum şöyle:

Kesintinin nedeni sistem güncellemesi olabilir

Sony, bugün yaptığı bir açıklamada PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yeni bir yazılım güncellemesi hazırladığını ve konsollara bazı yenilikler getiren bu güncellemenin tüm dünyadaki kullanıcılar için sunulduğunu söylemişti. PlayStation Network'te yaşanan kesintilerin nedeni bu güncellemelerde yaşanan bir sorun da olabilir. Bu yüzden eğer bir konsol sahibiyseniz ve güncelleme yapmadıysanız, bir süre daha beklemek yararınıza olabilir...