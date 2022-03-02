Sony’den Türkiye’deki PlayStation 5 Fiyatlarına Dev Zam

Yaşadığı çip sıkıntıları ve ülkemizdeki döviz kurunun artışı nedeniyle Sony, PlayStation fiyatlarına oldukça büyük bir zam yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Microsoft’un Activision-Blizzard’ı satın almasına Destiny 2’nin yapımcısı Bungie’i satın alarak karşılık veren Sony, hamlesi ile dikkat çekmişti. Japon kökenli şirket, geçtiğimiz hafta ise yeni sanal gerçeklik seti PSVR2’nin tasarımını paylaşmıştı.

Ancak bu kez Sony cephesinden ülkemizde oyuncuları üzecek bir haber geldi. Sony, ülkemizde her geçen gün gittikçe yükselen döviz kuru nedeniyle PS5 fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Bir günde %80 zam

Daha önceleri 8 bin TL bandında satılan PlayStation 5’ler, bugün yapılan %80 oranındaki devasa zammın ardından 12 bin TL’lik önerilen satış fiyatına ulaştı. Ancak hem gelen zam hem de stokların yenilenmesiyle birlikte şu anda PlayStation 5 almak için neredeyse 15 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle konsolların üretimini yavaşlatmak zorunda kalan Sony’nin ülkemizde yaptığı bu zam, oyuncular tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Bazı yerlerde stokların tükenmesiyle karaborsaya düşen konsolların 20 bin TL’nin üzerinde satıldığı iddia ediliyor.