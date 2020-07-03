11 Yıllık PS Plus Aboneliği Satın Alan Oyuncu

Bir Twitter kullanıcısı, PSN hesabına yetkisiz giriş yapıldığını ve artık 11 yıllık PS Plus aboneliğine sahip olduğunu belirtti. Zeus adlı kullanıcının PS Plus bitiş tarihi Ocak 2031.

ZeusOfAimAssist isimli bir Twitter kullanıcısı, “Ben ya resmen dünyanın en aptal ya da en şanssız insanıyım” diyerek başladığı bir tweette, oldukça ilginç bir ekran görüntüsü paylaştı. Söz konusu ekran görüntüsünde PlayStation Plus aboneliğinin bitiş tarihi olarak 12 Ocak 2031 gösteriliyor. Evet, Zeus’un artık tam 11 yıl PS Plus aboneliği var.

“Tüm gün PC’de oyun oynadım ve arka planda oyun kolum hala PS4’e bağlıydı ve PS Plus üyeliği satın alma spamlandı. Ben kesinlikle hacklenmedim ve artık 2031’e kadar PS Plus üyeliğim var.” diyen Zeus, isteği dışında gerçekleşen bu satın alım için 1.000 doların üzerinde ödeme yaptı.

11 yıllık PS Plus aboneliğini gösteren ekran görüntüsü

Söz konusu ekran görüntüsünün ardından bir paylaşım daha yapan Zeus, “Kim benim PSN hesabıma girip kredi kartımdan 1000 dolar harcadı?” diyerek kredi kartından yetkisiz bir harcama gerçekleştirildiğini ve kredi kartının kilitlendiğine dair bildirim aldığını belirtti.

Zeus’un parasını geri alıp alamayacağını bilmiyoruz ancak Sony’nin uzun bir süre PlayStation geliştirmekten vazgeçmemesi için dua ettiğini tahmin edebiliriz. Ayrıca bir sonraki nesilde Xbox Series X’e geçmeyeceği de kesin :)