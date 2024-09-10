Sony, PlayStation 5 Pro'nun Çıkış Tarihini Açıklayabilir!

Sony, PlayStation 5 için dokuz dakikalık bir teknik lansman gerçekleştireceğini açıkladı.

Oyun konsollarının zaman içerisinde farklı versiyonlarını görmeye alışkınız. Sony de PlayStation 5 Pro için çalışmalarına devam ediyor. Teknoloji devinin internet sitesinde gördüğümüz bir duyuru da PS5 Pro için oyunseverleri heyecanlandırdı.

Yarın Türkiye Saati ile 18.00'de gerçekleştirlecek olan Sony yayınında, Sony Interactive Entertainment İçerik İletişimi Kıdemli Direktörü, PS Baş Mimarlarından Mark Cerny sahne alacak. Bu teknik sunum, firmadan yapılan açıklamaya göre dokuz dakika sürecek. Sunumun konusu ile PlayStation 5 ve oyun teknolojilerindeki yenilikler olacak. Yayın İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliği nasıl izleyebilirsiniz

Etkinlik, Sony'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu etkinlikte odak noktasının ise PlayStation 5 Pro olması ve yeni konsolun çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

Şimdiye kadarki sızıntılardan yola çıkarsak PS5 Pro, temel modele kıyasla neredeyse %50 daha güçlü olacak. Aradaki bu bariz güç farkının nedeni olarak ise konsolda kullanılan GPU teknolojisindeki büyük yenilikler gösteriliyor. Orijinal modelde GPU gücü 10,23 teraflop iken yeni modelde 33,5 teraflop güç sağlanacak. CPU tarafında ise kayda değer bir değişikliğe dair bir söylenti bulunmuyor.

Sony'nin etkinlikte ayrıca PlayStation donanımları ve abonelik hizmetleri gibi hizmetleri için fiyat değişiklikleri duyurması da ihtimaller arasında yer alıyor. Zira PlayStation 5 DualSense kontrol cihazlarının fiyatları da sessiz sedasız bir şekilde arttırıldı.