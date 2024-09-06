Merakla beklenen PlayStation 5 Pro'nun tasarımı netleşmiş gibi görünüyor. Sony'nin paylaştığı bir poster, yaklaşmakta olan konsolun tasarımıyla ilgili ipuçları sağlıyor.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yaklaşmakta olan PlayStation 5 Pro'nun tasarımının ortaya çıkmış olabileceğinden bahsetmiştik. Paylaşılan tasarım konsept yapıda olsa da yaşanan sızıntılar, buna benzer bir cihazla karşılaşabileceğimizi gözler önüne seriyordu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sony, geçtiğimiz akşam PlayStation'ın 30. yaş günü ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ayrıca bir de poster paylaştı. İşte bu posterde yer alan bir detay, PlayStation 5 Pro'nun tasarımının netleşmiş olabileceğini gözler önüne seriyor.

İşte Sony'nin paylaştığı posterde dikkat çeken detay

Yukarıda görebileceğiniz üzere Sony, oluşturduğu posterde PlayStation'a benzer bir cihazı gösteriyordu. Burada dikkat çeken hususlardan bir tanesi üç çizgili yapı. Daha önce ortaya atılan iddialar, PlayStation 5 Pro'da üç çizgi göreceğimizi ortaya koymuştu. Ortaya çıkan PlayStation 5 Pro tasarımı sızıntılarını aşağıdaki haberimizden takip edebilirsiniz.

Şirketin yukarıdaki tasarımı, posterde küçücük gösterdiğini de belirtelim. Görünen o ki Sony, sadece şahin gözlü PlayStation tutkunlarının bu tasarımı fark etmelerini istemiş.

Posterin tamamı böyle görünüyor:

Sony, PlayStation'ın 30. yaş günü kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştireceğini söyledi. Ancak bu etkinlikte PlayStation 5 Pro'yu tanıtacağına ilişkin bir şey söylemedi. Tabii bu çok da bir şey ifade etmiyor çünkü Sony, PlayStation 5 Pro'yu çok büyük bir olasılıkla bu etkinlikte tanıtacak.