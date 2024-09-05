PlayStation'ın 30. Yıl Kutlamalarından İlk Bilgiler Geldi

PlayStation, 30. yılını oldukça görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanırken kutlamalara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Tarihler 3 Aralık 1994'ü gösterdiğinde Sony, PlayStation'ı piyasaya sürmüştü. O zamana kadar görmediğimiz üç boyutlu grafikler ile birlikte konsollar artık yeni bir döneme girdi. Atari salonu olarak bilinen oyun salonları bile kısa sürede PlayStation kafelere dönüştü. Sony, efsanevi PlayStation markasının 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Otuzuncu yıl için daha aylar olsa da PlayStation, şimdiden kutlamalar hakkında bilgiler paylaşmaya başladı. PlayStation, yıl sonuna kadar gelecek olan oyunların bir kısmını ve bazı içerikleri duyurdu. Gelecek yapımlar, PlayStation'ın geçmişine bir saygı duruşu olacak.

İşte gelecek olan içerikler

Gran Turismo 7 için, My First GT adlı bir yapımla ücretsiz bir deneme sürümüne kavuşacak. Bu sürümde en popüler araçlar, pistler ve çeşitli etkinlikler bulunacak.

Sony Music ile PlayStation iş birliği ile her ay, oyunların müzikleri ilk defa Spotify'a yüklenecek. Bu müzikler ayrıca Amazon Music ve Apple Music'te de satın alınabilecek. Bu müziklerin listesi ise şu şekilde:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

PlayStation ayrıca Shapes of Play adlı yeni ürünlerini de satışa çıkaracak. Bu nesneleri kullanarak oyunlar oynamak ve yaşam alanlarını süslemek mümkün olacak.

Sony ayrıca PlayStation'da ücretsiz çok oyunculu hafta sonları ve espor turnuvaları da sunacak.