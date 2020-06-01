PS5, Oyun Geliştiricileri İçin Maliyetli Olabilir

Geçtiğimiz günlerde PS5 bekleyen kullanıcıları fiyat konusunda üzeceğini hissettiren Sony, bu sefer de oyun geliştiricilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil oyun konsolu için geliştiricilerden konsola yönelik yeni oyunlar geliştirmesini isteyen Japon teknoloji devi Sony’nin alt markası olan Sony Interactive Entertainment’ın CEO’su Jim Ryan, yeni konsola yönelik oyunların geliştiriciler için de oldukça maliyetli olacağını ima etti. GamesIndustry'ye geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj esnasında firmanın CEO’su Jim Ryan, yeni nesil PS5 oyunlarının maliyetlerinin, geliştiricilerin daha fazla gerçekçi görsel eklemesiyle beraber daha pahalıya mal olacağını ifade etti.

Röportajda oyunların gerçekçiliğinin artması ve oyun grafiklerinin iyileştirilmesi sonucu üretim gereksinimlerinin de artacağını belirten Ryan, oyun geliştirmeye yönelik firma bütçelerini de artırmalarının muhtemel olduğunu söyledi. Bununla beraber CEO, yeni nesil oyun konsolundan sonraki nesillerde geliştirici firmaların teknoloji yatırımlarının artmasının da bir sonucu olarak oyun geliştirme sürecinde 'büyük' bir maliyet artışı beklemediğini sözlerine ekledi.

'PS5'te görülen fiyat artışı son derece makul'

Demecinde artan fiyat ve maliyetlerin makul olduğunu ve firmanın bunu tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de yapmaya devam edeceğini belirten Jim Ryan, temelinde oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen bu yatırımların oyunları geliştiren firmalar için de önem arz ettiğini söyledi.

Bir önceki PlayStation 5 haberimizde de paylaştığımız üzere Sony’nin yetkili ismi, asıl amaçlarının her zaman son kullanıcıya en iyi fiyatla beraber en yüksek kaliteyi sunmak olduğunu söylüyor. Ayrıca bazı iddialara göre Japon teknoloji devi, yeni oyun konsolunun satış fiyatını belirlemek için Microsoft’un yeni Xbox cihazını beklemeye karar vermiş durumda.

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