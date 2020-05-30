Sony, PlayStation 5'in Fiyatı Hakkında Açıklama Yaptı

Games Industry’nin haberine göre Sony İnteraktif Eğlence Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, yeni PlayStation 5’in fiyatı hakkında kullanıcıları üzebilecek bir açıklama yaptı. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony’nin İnteraktif Eğlence Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, kendisiyle yapılan bir röportajda yeni oyun konsolunun birçok teknoloji ile yeniliğe ev sahipliği yapacağını ve getirilecek teknolojinin ne olduğu fark etmeksizin PlayStation ailesine yeni bir şeyler getirilmesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek yeni deneyimlerin yalnızca PlayStation 5 üzerinde keyifli olabileceğini belirtti.

Buna ek olarak teknoloji devinin CEO’su Ryan, sevenlerinin heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği yeni PlayStation modelinin fiyatına dair de açıklamalarda bulundu.

PlayStation 5 uygun fiyatlı olmayacak:

Röportajda merakla beklenen yeni PlayStation modelinin tanıtımı ve fiyatlandırılması hakkında yeni oyun konsoluna ait fiyatlandırmanın firmanın fiyat politikasını yansıtacağını fakat kullanıcıların yine de çok düşük bir fiyat beklememelerini belirten CEO Ryan, kullanıcıların konsolun sunacağı oyun kalitesini, satış fiyatlarını ve diğer birçok yeniliği göz önünde bulundurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Anlaşılan o ki, PlayStation 5 her ne kadar uygun fiyatlı olmasa da kesinlikle başarılı bir fiyat/performans cihazı olarak karşımıza çıkacak.

Dün gece Sony’nin PlayStation biriminden yetkillierin yaptığı açıklamalar ışığında da biliyoruz ki yeni nesil oyun konsolu 4 Haziran tarihinde tanıtılacak. Tamamen internet üzerinden yapılacak lansmanın bir saatten uzun sürmesi bekleniyor ve lansmanın internet üzerinden yapılacak olması da PS tarihinde bir ilk anlamına geliyor.

Ayrıca, konsolda yer alan donanım ve uzaktan kontrol teknolojilerine birçoğumuz yabancı değiliz fakat Sony’e göre yeni PlayStation için en önemli yenilik konsolun satışa çıkmasıyla beraber piyasaya sunulacak olan yeni konsol oyunları olacak. Firma, konsolu kullanıcılar için satışa çıkarır çıkarmaz yeni oyunları da kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak Sony, bu oyunların oyun endüstrisindeki en iyi oyunlar olacağını ve oyunların her birinin dünyanın farklı yerlerindeki stüdyolar tarafından geliştirildiğini belirtiyor.

Yeni PS5’in pahalı olması durumunda yine de satın alır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.