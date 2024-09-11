Sony PS5 Pro, fiziksel oyunları desteklemek için ayrı bir disk sürücüsü gerektiriyor. Bu yenilik dijital döneme geçişi hızlandırıyor.

Sony'nin yeni PS5 Pro konsolu, fiziksel disk ile oyun oynamak isteyen kullanıcılar için ayrı bir disk sürücüsü gerektiriyor. Bu durum, Sony'nin tamamen dijital bir geleceği test ettiğini gösteriyor.

Sony, 699,99 dolarlık PS5 Pro'yu tanıttı. Fiziksel oyunları oynamak isteyen kullanıcıların konsolu ve 79,99 dolarlık ayrı bir disk sürücüsünü satın almasını gerektiriyor. Daha önce disk içermeyen varyantlar sunan Sony, bu kez tamamen disksiz bir modeli piyasaya sürerek önemli bir adım attı. PS5 Pro, kullanıcıların slim PS5'ten disk sürücüsünü çıkarıp kullanmalarını da mümkün kılıyor.

Dijital içeriğe geçişte neler bekleniyor?

Microsoft da benzer bir strateji izliyor. Daha uygun fiyatlı Xbox Series S disk oynatamazken, beyaz renkli disksiz Series X'in bu yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu gelişmeler her iki şirketin de tamamen dijital bir geleceği test ettiğini gösteriyor. Perakendeciler de fiziksel medyadan geri adım atıyor. Best Buy, Target ve Redbox gibi büyük isimler artık fiziksel film ve oyunları taşımamaya başladı.

Oyun kütüphanesini tamamen dijital hale getiren kullanıcılar için bu değişim oldukça kullanışlı olabilir. Ancak dijital içeriğin kırılgan doğası bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin, hesap yasaklamaları, eski mağazalardan oyun satın alma zorlukları ve geliştiricilerin oyunları listeden kaldırması gibi durumlar, dijital mülkiyetin dezavantajlarını ve getirdiği riskleri gözler önüne seriyor.

Önümüzdeki yıllarda, Sony ve Microsoft’un disksiz bir geleceğe ne kadar yaklaşacaklarını göreceğiz. Xbox CEO'su Phil Spencer, şirketin stratejisinin tamamen dijitale geçişe bağlı olmadığını belirtiyor, ancak dijital oyunların giderek daha fazla ilgi gördüğünü vurguluyor. Bu durum dijital içeriğin artan önemini ve fiziksel medyadan uzaklaşma eğilimini işaret ediyor. Şimdilik PS5 Pro’yu satın almayı planlayan ve fiziksel oyun oynamak isteyen kullanıcıların bütçelerini ona göre ayarlamaları gerekiyor. PS5 Pro’nun disk sürücüsü ise 79,99 dolara satılmakta.