Sony, oyun geliştiricilerine PS5 Pro için oyunlarını bu yaz hazırlamaları çağrısında bulundu. Yeni PlayStation 5 Pro'da ışın izleme teknolojisi de bulunacak.

Sony, daha kuvvetli bir PlayStation 5 konsolu piyasalara sürmek için hazırlıklarına devam ediyor. Daha önce hakkında çok sayıda söylenti çıkan ve en son da özellikleri sızdırılan PS5 Pro için yeni iddialar ortaya atıldı. Sony'ye yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Japon devi, bu yaz sonunda yeni konsol için oyunların hazır olmasını istiyor.

Trinity kod adıyla geliştirilen PS5 Pro modelinde daha güçlü bir grafik işlemci birimi ve daha hızlı bir işlemci modu bulunacak. Böylelikle Sony, yeni konsolunda oyunların daha yüksek çözünürlüğe sahip olmasını, daha hızlı görüntü oluşturmasını ya da ışın izleme teknolojisini kullanmasını mümkün hâle getirecek.

Oyunları uyumlu hâle getirenlere etiket verecek

Sony, oyun geliştiricilerini de yeni konsola hazır olmaları için yönlendirmeyi ihmal etmiyor. Işın izleme gibi yeni teknolojilerin oyunlarda kullanılmasını isteyen firma, teknolojik anlamda yeterince geliştirilmiş grafiklere sahip oyunlara Trinity Enhanced (hâliyle PS5 Pro Enhanced -PS5 Pro için Geliştirilmiş) etiketi ekleyecek.

PS5 Pro'da kullanılacak yeni GPU'lar ile birlikte Sony, render sürelerinde %45'e varan hızlanma bekliyor. Daha büyük olacak ve daha hızlı bir bellek sistemi kullanacak olan bu GPU'lar sayesinde ışın izleme gibi teknolojiler kullanılabilecek. Kullanılacak ışın izleme mimarisi de standart PS5 modellerinden üç kat daha iyi sonuçlar verecek.

PS5 Pro ayrıca %28 daha hızlı bellek ile gelecek. Böylece Sony'nin görüntü ölçeklendirme sistemi olan PSSR da daha verimli çalışabilecek. Bu sayede oyunlardaki görüntüler 1080p'den 4K'ya ya da 8K'ya çıkarılabilecek.

İddialar doğruysa Sony ya şimdiden geliştiricilere test kitleri vermeye başladı ya da yakında dağıtmaya başlayacak. Yaz sonunda oyunların hazır olması aynı zamanda konsolu da yılın sonlarına doğru raflarda göreceğimiz anlamına geliyor.