"PlayStation 5 Pro Enhanced" rozeti almak için oyunların, yeni konsola özel bir grafik moduna sahip olması gerek.

2020 yılında karşımıza çıkan PlayStation 5, her ne kadar oldukça güçlü bir konsol olsa da gücünü gösterecek yeterince oyuna sahip olmadığından pek çok kişinin gözünde sınıfta kaldı. Tabii bu, konsolun oldukça yüksek satış sayılarına ulaştığı ve PlayStation 4’ü eski gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor.

PlayStation 5 Pro da söylentilerde dolaşan özellikleri yüzünden standart PlayStation 5’i aynı duruma sokabilir. Daha önce cihazın kendisiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdiyse video oyunlarının “PlayStation 5 Pro Enhanced” rozetine sahip olması için ortaya atılan gereksinimler gündemde.

4K 60FPS standart olacak.

PlayStation 4 Pro ile hayatımıza giren Enhanced ibaresi, PlayStation 5 Pro’da da karşımıza çıkacak. Şimdilik Trinity Enhanced diye bilinen bu sistemde oyunlar, PS5 Pro için özel bir grafik moduna sahip olacak. Bu modun içinde DLSS benzeri bir teknoloji olan PSSR bulunacak ve çözünürlüğü 4K seviyesine getirecek, 60 FPS sunulacak ve oyunlara ışın izleme eklenecek (varsa geliştirilecek).

Şu özelliklerden birini barındıran oyunlara da “PlayStation 5 Pro İçin Geliştirildi” rozeti verilecek:

Standart konsolda sabit bir çözünürlükte oynanan fakat Pro modelde hedef çözünürlüğü artıracak yapımlar

artıracak yapımlar Standart konsolda değiştirilebilen çözünürlükte oynanan fakat Pro modelde maksimum çözünürlüğü artıracak yapımlar

artıracak yapımlar Standart konsolda sabit bir kare hızında oynanan fakat Pro modelinde hedef kare hızını artıracak yapımlar

artıracak yapımlar PS5 Pro ışın izleme efektlerinin eklendiği yapımlar

“İyi de konsol bunu kaldırır mı?” diye düşünüyorsanız söyleyelim; PS5 Pro, abisinden yüzde 28 daha hızlı belleklere, yüzde 45 de daha hızlı GPU’ya sahip olacak. Bu da ağır yüklerin altından rahatça kalkabileceği anlamına geliyor. Genel anlamda da Pro modeli, standart modelden yüzde 45 daha performanslı olacak.

Siz PlayStation 5 Pro’nun grafik modu ve gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?