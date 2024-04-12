PlayStation 5’e Gelen Xbox Özel Oyunu Sea of Thieves, Oyuncu Sayısını Kaldıramadı

1 dk okuma süresi
10
2
0
0
0
PlayStation 5’e Gelen Xbox Özel Oyunu Sea of Thieves, Oyuncu Sayısını Kaldıramadı
Sea of Thieves, X hesabından yaptığı açıklamada, PlayStation 5 kapalı beta sunucusunda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Sony her ne kadar PlayStation tarafında konsola özel oyunları konsola özel tutsa da hatta konsollar arasında geriye dönük uyumluluğu bile sınırlamış olsa da Xbox tarafında böyle bir durum görmüyoruz. Zira şirketin çıkardığı oyunların tamamı bilgisayarda oynanabilirken yeni konsolların da tüm eski oyunları oynatabildiğini hatta oynatmaya devam edeceğini biliyoruz.

Bununla da kalmayan şirket, kendisine özel oyunları PlayStation’a getiriyor. Bunun ilk örneği de Sea of Thieves oldu. Xbox özel oyunu olmasının haricinde Sea of Thieves, türüne pek de rastladığımız bir oyun değil. Zira korsanlık deneyimini özgürce ve eğlenceli şekilde yaşamanızı sağlayan oyun sayısı çok değil. Bunun da beklentideki etkisi büyük.

Bu kadar talep olacağı tahmin edilmemiş olsa gerek.

PlayStation 5’te henüz kapalı beta sürecinde olan Sea of Thieves, X üzerinde yaptığı paylaşımda yüksek talep nedeniyle bekleme sürelerinin uzayabileceğini duyurdu. Oyunculara sabırları için teşekkür eden Sea of Thieves, problemin ne zaman çözüleceği konusunda bir şey söylemedi. Bu da üzerinde çalıştıkları anlamına geliyor. Hesaptan yapılan açıklama şu şekilde.

@PlayStation 5 Kapalı Beta’sı şu anda yüksek sayıda yeni oyuncu ağırlıyor ve bu da korsanların Sea of Thieves’e girerken normalden daha uzun bekleme süreleri görmelerine neden olabilir. Sabrınız için teşekkürler millet!
İLGİLİ HABER

Toplam Fiyatı 2.715 TL Olan İki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1778729040418881743
10
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
2
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler