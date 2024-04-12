Sea of Thieves, X hesabından yaptığı açıklamada, PlayStation 5 kapalı beta sunucusunda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Sony her ne kadar PlayStation tarafında konsola özel oyunları konsola özel tutsa da hatta konsollar arasında geriye dönük uyumluluğu bile sınırlamış olsa da Xbox tarafında böyle bir durum görmüyoruz. Zira şirketin çıkardığı oyunların tamamı bilgisayarda oynanabilirken yeni konsolların da tüm eski oyunları oynatabildiğini hatta oynatmaya devam edeceğini biliyoruz.

Bununla da kalmayan şirket, kendisine özel oyunları PlayStation’a getiriyor. Bunun ilk örneği de Sea of Thieves oldu. Xbox özel oyunu olmasının haricinde Sea of Thieves, türüne pek de rastladığımız bir oyun değil. Zira korsanlık deneyimini özgürce ve eğlenceli şekilde yaşamanızı sağlayan oyun sayısı çok değil. Bunun da beklentideki etkisi büyük.

Bu kadar talep olacağı tahmin edilmemiş olsa gerek.

PlayStation 5’te henüz kapalı beta sürecinde olan Sea of Thieves, X üzerinde yaptığı paylaşımda yüksek talep nedeniyle bekleme sürelerinin uzayabileceğini duyurdu. Oyunculara sabırları için teşekkür eden Sea of Thieves, problemin ne zaman çözüleceği konusunda bir şey söylemedi. Bu da üzerinde çalıştıkları anlamına geliyor. Hesaptan yapılan açıklama şu şekilde.

“@PlayStation 5 Kapalı Beta’sı şu anda yüksek sayıda yeni oyuncu ağırlıyor ve bu da korsanların Sea of Thieves’e girerken normalden daha uzun bekleme süreleri görmelerine neden olabilir. Sabrınız için teşekkürler millet!”