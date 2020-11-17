PlayStation 5 İçin Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Sony, PlayStation 5 için ilk yazılım güncellemelerinden bir tanesini yayınladı. "20.02-02.25.00" kodlu bu güncelleme, sistemin genel performansını iyileştiriyor. Ancak bu güncellemenin bugüne dek ortaya çıkan sorunların en az bir kısmını giderip gideremeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Şirketin yazılım güncellemesi, PlayStation 4 için de pek çok kez sunulan güncellemeler gibi sistem performansını iyileştirmeye yönelik. Ancak bu güncellemenin bugüne dek bildirilen hataların üstesinden gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Türkiye ve İngiltere gibi pek çok ülkedeki oyunseverler, PlayStation 5'le henüz karşılaşmadılar. Ancak ABD ve Japonya'daki oyuncular, bu konsola an itibarıyla ulaşmış durumdalar. Konsolun ilk günleri oldukça sancılı geçiyor olsa da Sony, sunacağı yazılım güncellemeleriyle sorunların üstesinden gelecek gibi görünüyor. Buna ek olarak yaşanan tüm sorunlara rağmen Sony'nin şu ana dek herhangi bir hatayı kabul etmediğini de belirtelim.

PlayStation 5'in yazılım güncelleme ekranı ise böyle görünüyor

Sony, PlayStation 5 için yazılım güncellemesi yayınladığında bir QR kod verecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, başka bir cihazla okutacakları QR koduyla da söz konusu yazılım güncellemesinin neler getirdiğini görüntüleyebilecekler. Ancak siz QR kodu okutmadan biz söyleyelim. Eğer kodu okutmayı denerseniz güncelleme notlarına değil, PlayStation'ın internet sitesine erişiyorsunuz. Bu durum, konsol Türkiye'de çıkış yaptıktan sonra değişecek.

Teknoloji devi, 20.02-02.25.00 kodlu güncelleme ile ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsa da bu yazılım güncellemesinin konsoldaki en azından bazı hataları gidereceğini umuyoruz. Kullanıcılar özellikle de konsolun uyku moduna geçemiyor oluşlarından şikayetçilerdi ve bu yazılım güncellemesinin sorunu düzeltmesi, pek çok PlayStation 5 sahibine rahat bir nefes aldırabilir gibi duruyor.