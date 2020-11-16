PlayStation 5'lerle Evlilik Teklif Etme Dönemi Başladı

PlayStation 5, evlilik tekliflerinin nesnesi haline geldi. Reddit'te yapılan paylaşımlara göre bazı kişiler, oyun oynamayı seven partnerlerine PlayStation 5 ile evlilik teklifi ediyorlar. Yeni nesil konsol, yeni bir akımın da başlamasını sağlamış gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, şu sıralar bambaşka bir meseleyle gündemde. Reddit'te yapılan paylaşımlara göre oyunseverler, bu oyun konsolunu evlilik tekliflerinde kullanmaya başladılar. Ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkarken pek çok kişi, bu durumdan fazlasıyla memnun gibi görünüyor.

Oyunseverlerin sayısının her geçen gün arttığı aşikar. Ayrıca özellikle de son yıllarda, profesyonel seviyede oyun oynayan kadınların sayısında da ciddi bir yükseliş var. Ancak bu tür bir evlilik teklifinin kolay kolay akıllara gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Romantik olmaya çalışırken beceremeyenleri daha önce görmüş olsak da bu tür bir çılgınlık, sanıyoruz ki ilk kez yaşanıyor.

İşte PlayStation 5 oyunları arasına evlilik teklifi sıkıştıran birisinin sürprizi

Yukarıdaki fotoğrafta, PlayStation 5'in lansmanı ile birlikte piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla ile ikonik bir oyun olan Demon's Souls'un fiziksel sürümlerini alan bir oyunseverin, üçüncü bir sürprizinin daha olduğunu görüyoruz. Ancak bu bir oyun değil. Sadece PlayStation 5 oyun kutusu içine yerleştirilmiş olan bir evlilik teklifi. Peki siz böyle bir şey yapar mıydınız?

Başka birisi, sevgilisine PlayStation 5'le birlikte bir de tektaş gönderdi

Zachavelii isimli bir Reddit kullanıcısı, yukarıdaki görüntüyü paylaşarak onlarca kadını kıskandırmayı başarmış gibi görünüyor. Zira bu kullanıcı, bugüne dek sevgilisi olan kişiden armağan olarak bir PlayStation 5 almış. Ancak o arkadaş, kutunun içine bir de tektaş yüzük koydurmuş. Zachavelii, Noel'in kendisine erken geldiğini, bu hediye sonrasında artık nişanlı olduğunu söylüyor. Yalnız, aklımıza takılan bir hususa değinmemiz gerek. Yılbaşı ağacını süslemek için fazla erken değil mi ablacığım?

Az önce paylaştığımız görüntülerde bir sürpriz söz konusuydu. Ancak bu biraz daha farklı. Rican2153 isimli Reddit kullanıcısı, muhtemelen birlikte yaşadıkları sevgilisiyle oynayabilmek için PlayStation 5 (Digital Edition) aldığını ancak büyük sürprizin tektaş olduğunu söylüyor. Açık konuşmak gerekirse bu teklifin devamı gelemeyebilir. Çünkü piyasaya sürülmüş olan PS5 oyunları arasında romantizm konulu bir yapım henüz yok. Görünüşe göre bu arkadaş, konsolun çıkış oyunlarından "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" oynarken sevgilisine evlilik teklifi edecek.