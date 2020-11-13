PlayStation 5, Uyku Moduna Alınırken Çöküyor

Bazı PlayStation 5 sahipleri, konsolun uyku moduna alınamadığını, alınmaya çalışırken çöktüğünü bildiriyorlar. Başka PlayStation 5 sahiplerine göre ise çökme sorunları oyun oynarken de yaşanıyor. Hataların neden kaynaklandığı bilinmezken, Sony'den de henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin dün itibarıyla satışa sunulan yeni konsolu PlayStation 5, daha ilk günden çeşitli sorunlarla gündeme geldi. Hatta saatler önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, PlayStation 5'in bir yazılım sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylemiştik. Şimdiyse kullanıcılar, yeni bir sorunla daha başa çıkmaya çalışıyorlar.

Bazı oyunculardan gelen raporlara göre PlayStation 5, oyun oynarken kendi kendine donuyor. Bazı oyunculara göreyse konsol, uyku moduna alınırken çöküyor ve oyun askıya alınamıyor. Kullanıcıların canını sıkan sorunlarla ilgili olarak şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı Reddit kullanıcılarına göre bu sorunun temel nedeni, USB portları ve LAN kablosunun dolu olması. Kimi oyuncular, bu kabloları çıkardıktan sonra sorun yaşamadıklarını söylerken kimi oyunculara göre de bu yöntem, herhangi bir işe yaramıyor. İşin daha da ilginç yanı ise bazı oyuncuların, ilk yazılım güncellemesinden önce bu sorunları yaşarken, güncelleme sonrasında bir sorun yaşanmadığı yönünde.

Aslına bakacak olursak, ilk parti konsollarda bu tür problemler yaşanması olağan bir durum. Hem Xbox Series X hem de PlayStation 5'in ilk sahipleri farklı farklı sorunlar rapor etmesi de bunun bir göstergesi. Ancak Sony veya Microsoft'un bu sorunlarla ilgili ne kadar çevik davranacağı, şu an için bilinmiyor.