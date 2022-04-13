Sony'nin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğü, yeni bir iddiaya göre 2023 yılına ertelendi. İddia, sektörün güçlü bir isminden geldi.

Sanal gerçeklik geleceğini konuşmaya devam ediyor olsak da, bizi bu gerçekliğe götürecek teknolojiler henüz geliştirilmeye devam ediyor. Günümüz sanal gerçeklik teknolojilerinde büyük bir adım olması beklenen Sony’nin ikinci PlayStation sanal gerçeklik gözlüğü hakkındaysa bugün üzen bir açıklama geldi.

Günümüz sanal gerçeklik gözlüklerinin ağırlık ve görüntü kalitesi gibi olumsuzluklarından uzaklaşması beklenen yeni PlayStation VR2’nin ertelendiği iddia edildi. Özellikle AMOLED ekranla gelecek olmasıyla tüm ilgiyi üstüne çeken gözlükler hakkındaki bilgi, sektörün önemli bir ismi tarafından paylaşıldı.

Sony, gözlüğünü 2023 yılında çıkaracak:

Ekran endüstrisinde 25 yıllık tecrübeye sahip olan ve güncel olarak Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’luğunu üstlenen Ross Young, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu üzücü habere yer verdi. Normalde pek çok kişinin bu yılın sonlarına doğru çıkmasını beklediği PSVR2, bu paylaşıma göre 2023 yılına ertelendi.

Ross Young, yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir detaydan daha bahsetti. Buna göre Sony ile birlikte Apple da sanal gerçeklik gözlüklerinin çıkışını 2023’e ertelemişken, bu erteleme sektördeki artışın önüne geçmeyecek. Young, bu yıl içinde sanal gerçeklik gözlüğü satışlarının 2021 yılına göre %50’den fazla oranda artacağını ifade etti.