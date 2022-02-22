Sony, PS VR2 Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Tasarımını Gösterdi

Sony, geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıttığı PlayStation VR2 sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımını bugün paylaştı. Daha önce kontrolcüleri tanıtılan sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation 5 ile aynı temada tasarıma sahip olacak.

Sanal gerçeklik teknolojisinin metaverse geleceğinin konuşulmasıyla yeni bir trend olduğu şu günlerde Sony, merakla beklenen yeni sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımını gösterdi. İlk olarak 2021 yılının şubat ayında tanıtılan, mart ayında da kontrolcüleri duyurulan sanal gerçeklik gözlüğünün tasarımı bugüne kadar paylaşılmamıştı.

Sony’nin ‘PlayStation VR2’ ismiyle piyasaya süreceği yeni sanal gerçeklik gözlüğü, tıpkı PlayStation 5’te gördüğümüz gibi opak siyah ve beyazın bir arada olduğu bir tasarıma ve yumuşak kenarlara ev sahipliği yapıyor. Gözlük, genel olarak orijinal PS VR tasarımını taşısa da beraberinde yeni geliştirmeler de sunuyor.

Konsol, hem tasarımı hem donanımıyla dikkat çekiyor:

PlayStation VR2 ile kullanıcılara sunulan ilk geliştirmelerden birisi, lens ayarlama tuşu olacak. Bununla birlikte gözlük, yeni bir havalandırma tasarımına sahip olacak. Yine PlayStation 5 ve DualSense kontrolcüsüyle ile aynı olacak şekilde gözlüğün üzerinde PlayStation logolorundan oluşan kabarcıklı bir yapı olacak. Son olarak gözlük, bir önceki gözlüğe göre ‘biraz daha’ hafif olacak.

Sony PlayStation VR2, donanım özellikleri açısından oldukça dolu olacak. Set, dokunsal geri bildirim, göz izleme, 4K HDR, 90/120 Hz kare hızı desteği, 110 derecelik görüş açısı ve yalnızca tek bir USB-C kablosuyla PlayStation 5’e bağlantı desteği sunacak. Sony, bu özellikler sayesinde artık doğrudan Oculus Quest 2 gibi dev rakiplerle mücadele edebilecek. Cihazın fiyatının ilk modeli gibi uygun seviyede olup olmayacağıysa henüz bilinmiyor.