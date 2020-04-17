Sony, geçtiğimiz günlerde ilginç bir patent aldı. ABD’de alınan patente göre Sony, oyuncuların duygularına göre tepki verecek bir robot oyun arkadaşı tasarlamış durumda.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin internet sitesinde Sony’ye ait yeni bir patent keşfedildi. Sony’nin patentinde, kanepede oyun oynayan bir kişinin yanında oturan sevimli bir figür görünüyor. Bir çift sevimli göz ve ayağı olan sevimli figürün, ağzı olmadığı görülüyor.

Sony’nin oyuncu arkadaşı olarak geliştirdiği robot, oyuncu ile konuşabiliyor ve oyuncunun duygularına tepki olarak kolunu, bacağını veya boynunu oynatabiliyor. Patente göre oyuncu arkadaşı, kullanıcı ile oyun da oynayabilecek. Örnek olarak bir beyzbol oyununda, robotun kullanıcının karşısındaki rakip takımı yönlendirebileceği veriliyor.

Oyuncunun duygularına göre tepki veren robot

Sony’nin patenti, kullanıcının duygularını algılayabilen ve buna göre hareket edebilen bir nesne kontrol sistemi olan bir “duygu türetim birimi”’ne sahip bir robotu tarif ediyor. Robotun bu birimi, kullanıcının kalp atış hızını ve terleme durumunu takip edebilen bir biyolojik sensör ile tamamlanıyor.

Patentin, robotun işlevini özetleyen bölümünde robotların kullanıcıları oyun oynamaya motive etmek ve kullanıcının başka bir insanla ilişkisi olmadığı durumlarda kullanıcıya tepki vermek için “ortak izleme deneyimi” oluşturmak üzere geliştirildiği açıklanıyor.

Oyun arkadaşı olacak robotun işlevi de patentte anlatılıyor. Patentte, oyuncunun oyun oynama motivasyonunun artırılması için yakınında bulunan robotun oyunu izleyeceği ve kullanıcı ile beraber mutlu ya da üzgün olacağı belirtiliyor.

Patente göre oyun arkadaşı kullanıcıya sadece oyunlar sırasında eşlik etmeyecek. Aynı zamanda kullanıcı dizi veya film izlerken de oyun arkadaşı kullanıcıya eşlik edip, kullanıcının bu anlardan daha da keyif almasını sağlayacak.

Robot sevilmiyorsa, kullanıcıya cevap vermeyecek

Sony’nin patentinde oyun arkadaşının, kullanıcının konuşma biçimden veya davranışlardan etkilendiği bir duygu endeksine de sahip olduğu belirtiliyor. Robotun şarj edilmesi gerektiğinde robot şarj edilmezse, robot kullanıcının kendisini sevmediğini düşünecek. Oyun arkadaşı sevilmediğini düşündüğünde kullanıcının tavırlarını umursamayarak kullanıcının kendisine daha nazik davranmasını sağlayacak.

Sony’nin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ndeki patentinde kafaya takılacak bir cihaz aracılığıyla sanal gerçeklik kullanılarak dijital bir oyun arkadaşının oluşturulabilecek. Sanal gerçeklikle oluşturulacak oyun arkadaşını oyuncu, oyun oynarken izleyebilecek.

Tüm patentlerde olduğu gibi Sony'nin bu oyun arkadaşı robotu da piyasaya sürülmeyebilir. Patent sadece, Sony’nin üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi gösteriyor olabilir. Sony’nin böyle bir robotun geliştirmesini tamamlayıp piyasaya sürmesi ise oyuncular tarafından ilgiyle karşılanabilir.