Bilim İnsanları, Acıyı Hissedebilen Çocuk Robot Geliştirdi

Japonya'da bilim insanları, dokunmaya tepki veren ve acıyı hissedebilen bir robot geliştirdiler. Affetto adlı çocuk robot, insanların robotlarla olan etkileşimini geliştirmek üzere tasarlandı.

İnsansı robotlar son dönemde yapılan çalışmalarla her zamankinden daha gerçekçi hale gelmeye başladı. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz kareler artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Son olarak Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, acıyı hissedebilen bir çocuk robot geliştirdi.

Affetto adlı robot ilk olarak 2011 yılında tanıtılmıştı. Geliştirme ekibi, yakın zamanda robota sentetik deri ekleyerek basınçtaki değişiklikleri tespit etmesini sağladı. Minoru Asada liderliğindeki araştırmacılar, "Mühendisler ve malzeme bilimcileri yeni bir dokunsal sensör geliştirdi ve sentörü yapay deriyle kaplı gerçekçi bir yüz ile vücut iskeletine sahip olan Affetto adlı çocuk robota ekledi." açıklamasını yaptılar.

Affetto, algıladığı sinyallerle yumuşak ve sert dokunuşları ayırt edebiliyor. Yapılan çalışmalar, Affetto'ya eklenen deri sensörlerin, robotun 'acıdan' kaçınmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Affetto, dokunmalara gülümseyerek, kaşlarını çatarak ve yüzünü ekşiterek karşılık veriyor.

Robot çocuk üzerinde yapılan deneyler her ne kadar acımasız gelse de, araştırmacılar robotun insanların gelecekte robotlarla daha derin etkileşimlere girmesine yardımcı olacağını umuyor. Bulgular, daha nüanslı ifadeler sunmak için yüz hareketlerinin etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.

Araştırma ekibinin lideri Asada, "Sosyal robotlar, insanlardakine benzer bir yansıtma mekanizması aracılığıyla, acıya empatik reaksiyonlar gösterecek şekilde programlanıyor" dedi.