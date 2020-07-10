Siyah ve Kırmızı Renkli PS5'i Gösteren Broşür

Sony için hazırlanan bir pazarlama broşüründe yer alan ilginç bir detay, kafaları karıştı. Çünkü söz konusu broşürde kırmızı ve siyah renk tonlarında bir PlayStation 5 bulunuyordu. Söz konusu broşürdeki PlayStation 5 tasarımının gerçek olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kısa bir süre önce yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. Tanıtım sırasında PlayStation 5'in beyaz renkte olacağını gördük. Bu renk, bazı oyuncular için çabucak benimsenirken bazı oyuncular içinse hayal kırıklığı oldu. Hatta tasarımcılar, PlayStation 5'in farklı renklerde nasıl görüneceğine dair konseptler oluşturdular. Şimdiyse PlayStation 5'in görünümü ile ilgili kafa karıştıran bir olay yaşandı.

Bugün ResetEra isimli bir forum sitesinde ilginç bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Sony'nin bir pazarlama broşürü bulunuyordu. Bu broşürde Sony'ye ait çeşitli ürünler bulunuyordu ve bazı bilgiler veriliyordu. Ancak Sony'nin pazarlama broşüründe ilginç bir detay vardı. Bu detay, kısa bir süre önce tanıştığımız PlayStation 5'in farklı renkli bir sürümünü gösteriyordu.

İşte o pazarlama broşürü

Görsele yakından baktığımızda, PlayStation 5'in siyah ve kırmızı renklere sahip olan bir versiyonunun varlığını görüyoruz. Ancak ilginç bir şekilde PlayStation 5 tasarımı ile ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Hal böyle olunca da bu broşürü gören herkes bir daha bakıyor ve anlam vermeye çalışıyor. Acaba bu broşürü hazırlayan kişiler gerçekten siyah ve kırmızı renklerde bir PlayStation 5'in varlığını mı haber veriyorlardı yoksa broşürün uyumlu olması için mi böyle bir şey yapmışlardı?

Sony, PlayStation 5'i beyaz renkte tanıttı. Ancak şirket, ilerleyen yıllarda farklı renklere sahip olacak daha farklı PlayStation 5 modelleriyle karşımıza çıkacak. Çünkü Sony, bunu her zaman yaptı. Şirket, piyasaya sürdüğü özel sürüm oyun konsollarında geleneksel tasarımın dışına çok kez çıktı. Elbette bu durum PlayStation 5'te de beklenen bir şey ancak siyah ve kırmızı renkli tasarımın şu an için var olup olmadığını bilmek pek de mümkün değil.