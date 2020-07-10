PlayStation 5 Oyunlarının Kutusu İşte Böyle Görünecek

Sony, yaptığı bir paylaşımla PlayStation 5 oyunlarına ait fiziksel kopya kutularının nasıl görüneceğini ortaya koydu. Spider-Man: Miles Morales isimli oyunun kutusunu paylaşan Sony, kutu konusunda ufak bir değişikliğe gittiğini açıkça gözler önüne seriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzunca bir süredir oyuncuların gündeminde. Çünkü şirket, bu yıl sonunda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürecek ve oyuncular için benzersiz bir deneyim sunacak. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda PlayStation 5 ile ilgili pek çok detayı zaten açıkladı. Sony'nin son paylaşımı ise PlayStation 5 için satışa sunulacak oyunlara ait kutuların nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, iki farklı versiyonda satışa sunulacak. Bu versiyonlardan bir tanesinde optik disk bulunacak ve oyuncular, bu konsolda oyun oynamak için oyunların fiziksel sürümlerini satın alacaklar. "Digital Edition" olarak isimlendirilen sürümdeyse disk girişi bulunmayacak. Konsolda oynanacak oyunlar sadece, internet üzerinden indirilebilecek. Sony'nin son paylaşımı, daha çok optik disk bulunan konsollardan satın almayı düşünen oyuncuları ilgilendiriyor.

Bazı oyunseverler, oyunların fiziksel kopyalarını biriktirmeyi seviyorlar. Hatta bu durum bazı oyuncular için bir koleksiyon malzemesi haline geliyor. Görünüşe göre Sony, bu durumu görmezden gelmedi ve PlayStation 5 için satışa sunulacak fiziksel oyun kopyalarının kutusunda ufak bir değişiklik yaptı. Dilerseniz önce, PlayStation 5'in oyun kutularına yakından bakalım ardından da nasıl bir farklılık olduğunu inceleyelim.

PlayStation 5 için satılacak oyunların fiziksel kopya kutuları işte böyle görünecek

Sony'nin yaptığı paylaşımda PlayStation 5 oyunlarından bir tanesi olan Spider-Man: Miles Morales oyununun kutusunu görüyoruz. İlk bakışta bu kutunun, PlayStation 4 için satılan oyunların kutusuyla aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında haklısınız da... Ancak oyun kutusunda ufak bir farklılık var. Bu farklılık, Sony'nin mavi renk tonunda ufak bir değişikliğe gitmiş olması. Kafa karışıklığı olmaması adına PlayStation 4'ün oyun kutularının nasıl olduğuna bakalım;

Yukarıdaki görsellere dikkatli bir şekilde baktığınızda, kutular arasında ufak bir renk farklılığı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu renk tonundaki farklılığın temel nedeni ise PlayStation 5'in tasarımında kullanılan mavi renkli ışıklandırma. Öyle ki Sony, oyun kutusu ile konsolu daha da uyumlu hale getirebilmek adına ufak bir değişiklik yapmış gibi görünüyor. Peki siz PlayStation 5 için hazırlanan oyun kutularını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.