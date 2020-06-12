Sony: Spider-Man Miles Morales Bir Genişletme Paketi

PlayStation 5'in lansmanıyla birlikte Spider-Man macerasının Miles Morales ile devam edeceğini öğrendik. Bu durum, yeni Örümcek Adam oyunun sanıldığı gibi Spider-Man 2 değil, orijinal Spider-Man oyununun bir genişletmesi niteliğinde olacağını gösteriyor. SIE Avrupa Başkanı'nın açıklamaları da bu düşünceyi onaylıyor.

Dün gece Sony'nin PlayStation 5 etkinliğinde gösterdiği Spider-Man Miles Morales'in fragmanını izlediyseniz, oyunun Sony'nin yeni nesil konsolu için yepyeni ve tam teşekküllü bir Spider-Man oyunu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak oyun, pek çok kişinin sandığının aksine Spider-Man 2 olmayacak.

Sony Interactive Entertainment'ın Avrupa başkanı Simon Rutter, The Daily Telegraph ile yapılan röportajda yeni Spider-Man oyununa dair açıklamalarda bulundu. Rutter, Insomniac Games'in geliştirdiği Spider-Man Miles Morales'i bir önceki oyuna göre yenilikler sunan bir "genişleme" olarak nitelendirdi.

Spider-Man Miles Morales, PS4 oyunun yan hikayesi olacak

Simon Rutter, yeni oyunun PS4'e gelen Marvel's Spider-Man'e göre PS5 için bir yan hikaye sunan bir genişleme olacağını belirterek, "Genişleme olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir Miles Morales bileşeni var, ama aynı zamanda oyunda ve oyun motorunda, bazı önemli PS5 teknolojilerini ve özelliklerini kullanan büyük geliştirmeler yapıldı." dedi.

Peki bu sözlere bakarak bir yorumda bulunmak gerekirse; yeni Spider-Man oyunu Uncharted 4'ün ardından gelen Uncharted: Kayıp Miras gibi bir yan hikaye olacak diyebiliriz. Aradaki tek fark, Spider-Man Miles Morales'in yeni nesil konsolun sunacağı geliştirmelerden faydalanacak olması.

Insomniac, Spider-Man Miles Morales ile Peter Parker'ın sonunu hazırlıyor olabilir

Miles Morales'e odaklanan yeni oyun aslına bakılırsa Insomniac'tan beklediğimiz 'gerçek' Spider-Man 2 oyunu değil. Ancak kahramanımız yeni Örümcek Adam olma yolunda Spider-Man 2'ye hazırlık yapıyor olabilir. Miles Morales'li yeni hikayede, Peter Parker'ın öldüğünü görebiliriz. Yani Parker, bu oyunun ardından bayrağı genç kahramana teslim edebilir ve seri, Miles Morales ile devam edebilir.

Yeni Örümcek Adam oyunu, 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve yeni nesil konsolun lansman oyunlarından biri olacak. PlayStation 5'e etkinliğinde gösterilen tüm oyunlara buradan göz atabilirsiniz.