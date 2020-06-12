PS5 Etkinliğinde Yayınlanan Tüm Oyun Fragmanları

Sony, nihayet PlayStation 5’in tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte, konsola çıkacak oyunların fragmanları da paylaşıldı. Bugün sizlere, PS5’e çıkacağı duyurulan 27 oyunun fragmanını paylaşacağız.

Sony, uzun yıllardan beri yolları gözlenen yeni oyun konsolu PlayStation 5’în tanıtımını dün gece nihayet yaptı. Gerçekleşen etkinlikte yeni konsolu gördüğümüz gibi bu konsola çıkacak pek çok oyunu da öğrendik. Şirket, düzenlenen etkinlikte bazıları doğrudan PS5’e, bazıları ise PS5 dışında PS4, PC gibi farklı platformlara da çıkacak pek çok oyunun fragmanını yayınladı.

Horizon Forbidden Wes, Spider-man: Miles Morales gibi oyunlarının da tanıtıldığı etkinlikte yayınlanan 27 fragmanı sizlerle paylaşıyoruz. Fragmanı yayınlanan oyunların genel anlamda çok başarılı grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Etkinlikte özellikle bazı oyunlar büyük ilgi oluşturdu.

PS5 etkinliğinde fragmanıyla büyük ses getiren oyunlar

Horizon Forbidden West

İlk oyunuyla büyük bir hayran kitlesi elde eden Horizon Zero Dawn’ın devam oyunu olan Horizon Forbidden West, PlayStation 5’in tüm gücünü kullanacak özel bir oyun olacak gibi duruyor. Oyunun çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony’nin geçtiğimiz senelerde çıkardığı ve süper kahraman oyunları arasında farklılığıyla beğeni toplayan Spider-Man oyununun devamı olan Miles Morales, PlayStation 5 ile birlikte piyasaya çıkacak. Oyundaki Miles Morales karakteri, Spider-Man: Into the Spider-Verse isimli animasyon filminde de yer alıyordu.

Demon's Souls Remake

İlk olarak PS3 için çıkan efsane oyun Demon’s Souls, PS5’in tüm gücünü kullanacak şekilde yeniden karşımıza çıkıyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan remake versiyonu, yeni konsola eski oyuncuları çekecek özel oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

Project Athia

Hikaye tabanlı oyunları sevenlerin yeni favorilerinden biri olma ihtimali bulunan Project Athia, oynanış zevkini kaliteli grafikçe birleştiren bir oyun gibi görünüyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan oyunun ilk başta PS5, ilerleyen dönemlerde de PC için çıkacağı duyuruldu.

Hitman III

Arkasında barkodu olan ünlü ajanımız “Ajan 47” geri dönüyor. Ünlü kahramanımız, Ocak 2021’de PS5, PS4,Xbox Series X, Xbox One ve PC’ye çıkış yapacak.

NBA 2K21

NBA 2K serisi, zaten PS4’te de yüksek kalitede grafik sunuyordu. Geliştirici ekip, arkasında PS5’in de gücünü alınca ortaya çok daha kaliteli bir oyun çıkacak gibi görünuyor.

Gran Turismo 7

Yarış tutkunlarının çok yakından takip ettiği Gran Turismo serisi, yeni oyunuyla PS5’e gelecek. Yayınlanan fragmanda, pistler ve arabaların gerçekçiliği büyük beğeni topladı.

PS5 lansmanında yayınlanan tüm oyunlar

Grand Theft Auto V

Ratchet & Clank: Rift Apart

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Sackboy A Big Adventure

Oddworld Soulstorm

Kena: Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High

GhostWire: Tokyo

JETT: The Far Shore

Godfall

Solar Ash

Resident Evil Village

DEATHLOOP

Little Devil Inside

Bugsnax

Astro's Playroom

Pragmata