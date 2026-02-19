Sony'nin Yeni Aracı, Yapay Zekâ ile Üretilen Şarkıların Sonunu Getirebilir: Telifli Şarkıları Tespit Etmek Kolaylaşacak!

Sony'nin patentini aldığı ve üzerinde çalıştığı yeni aracı, yapay zekâ ile üretilen şarkılarda telifli içerik olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Sony, yapay zekâ tarafından üretilen şarkılarda telif hakkı ihlallerini tespit edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.

Şirket, bu sistem sayesinde bir yapay zekâ şarkısının hangi orijinal eserlerden ne ölçüde etkilendiğini belirleyebiliyor.

Yapay zekâ gerçekten “esinleniyor” mu, yoksa kopyalıyor mu?

Son yıllarda yapay zekâ ile üretilen şarkıların hızla artması, müzik sektöründe ciddi tartışmalara yol açtı.

Pek çok sanatçı ve plak şirketi ürettikleri şarkıların yapay zekâ esintisi taşıyıp taşımadığını merak ediyor. Keza kullanıcılar da bu konuda meraklı. Sony’nin geliştirdiği sistem tam da bu soruya yanıt vermeyi amaçlıyor.

Sony'nin aracı nasıl çalışıyor?

Sony’nin teknolojisi iki farklı yöntemle analiz yapıyor Eğer iş birliği varsa ve yapay zekâ geliştiricileri veri setlerini açarsa, sistem doğrudan modelin eğitim verilerini inceliyor ve hangi telifli şarkıların kullanıldığını net biçimde tespit ediyor.

İş birliği yoksa şirket, yapay zekâ tarafından üretilen şarkıyı mevcut müzik arşivleriyle karşılaştırıyor. Böylece hangi eserlerden etkilenilmiş olabileceğini ve bu etkinin derecesini tahmin ediyor.

Peki sizce bu teknoloji tespit etme konusunda yeterli başarıya ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.