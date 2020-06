The Last of Us Part II'den Ellie'nin Gitarı Satışa Çıkarıldı

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği The Last of Us Part II bugün itibarıyla satışa sunuldu. Oyunun kahramanı Ellie'nin hep yanında taşıdığı özel yapım gitarı, Sony tarafından satışa çıkarıldı.

Sony, The Last of Us Part II'de Ellie’nin sahip olduğu gitarın bir kopyasını 2.299 dolar karşılığında PlayStation Gear internet sitesinde satışa sundu. Oyunun yurt dışında 59,99 dolardan satıldığını düşünürsek bu da gitarın fiyatının, neredeyse oyunun fiyatının 40 katı olduğu anlamına geliyor.

Taylor 314ce model olan gitar, dikkat çekici bir üst panele sahip. Arka ve yan kısımları sapelli masif kaplamalı modelin üst kısmıysa sitka ladinden. Özel tasarım gitar, spektrumda zengin bir orta kademe ile dengeli bir ses ve net tiz notalar elde edilmesine olanak veriyor.

Ellie'nin Taylor 314ce gitarının özellikleri:

Gitar markası Taylor'ın internet sitesinde, şirketin standart 314ce'nin 1.999 dolara satıldığı görülüyor. Standart tasarımın üzerine eklenen özellikler sadece 300 dolara mal oluyor. Taylor 314ce YouTube kanalı, orijinal gitar ile ilgili tüm bilgileri paylaşıyor. Gitar için sitede yer alan açıklama metni şu şekilde:

"Taylor'ın Grand Auditorium gövde şeklinin konturları rahat bir çalma deneyimi ve çok yönlü bir ses sunarken ince, kolay oynatılan bir boyun her tarz ve beceri seviyesinden kullanıcıya uygun. Taylor'ın yenilikçi V-Serisi iç destek sistemi ton tepkisini daha yüksek sesle, daha uzun süre dayanarak ve mükemmel bir şekilde ayarlanmış sesle destekliyor. Gitarın diğer özellikleri arasında; çift halkalı rozet, parlak kaplama gövde, taneli Ivoroid çerçeve, orijinal Batı Afrika abanoz klavye ve nikel pena zırhı bulunuyor.”

The Last of Us Part II’de gitar çalınabilen mini bir oyun bulunuyor. Ellie’nin çalma listesindeki şarkıları siz de onunla beraber çalabilirsiniz. Hatta bazı şanslı oyuncular, bu parçaları Ellie ile aynı gitarla çalacaklar.

Oyunun Türkiye fiyatı belli oldu:

Oyun tutkunlarının merakla beklediği The Last of Us Part II, dün gece itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Daha önce ortaya çıkan görüntüler ve oyunu oynama şansına erişen kullanıcıların yorumlarına göre ilk oyundaki başarının devam ettiğini gördüğümüz yeni oyun, satın almayan oyuncuları üzecek gibi görünüyor.

Çıkış yapmadan önce standart sürümü 429 TL’den satılan The Last of Us Part II, çıkışıyla birlikte önemli miktarda zam da aldı. Oyunun standart sürümü 429 TL’den 499 TL’ye, Deluxe sürümüyse 489 TL’den 569 TL’ye çıktı. Aslında böyle bir zammı pek çok oyuncu bekliyordu zira oyunların ön sipariş fiyatları normal fiyatlarından daha düşük oluyor. Yine de gerçekleşen zammın bu kadar hızlı olması oyuncuları üzecek.